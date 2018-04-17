Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує, – МОЗ

У міжнародній медицині діагнозу "вегето-судинна дистонія" нема. Це синдром, який використовують під час комплексу різноманітних скарг та симптомів у пацієнта.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

"Якщо вам поставили діагноз "вегето-судинна дистонія" – вам необхідно пройти додаткові обстеження, щоби знайти справжню причину захворювання", – йдеться у повідомленні.

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У міністерстві зазначили, що вегето-судинна дистонія – це дисфункція вегетативної нервової системи. Це не діагноз, а синдром, який виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби або хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень, після чого можна лікувати пацієнта.

Вегето-судинна дистонія (ВСД) не лікується курсом вітамінів та легких заспокійливих. Тож якщо до лікаря прийшов пацієнт зі симптомами ВСД – його потрібно дообстежити та знайти справжню причину захворювання.

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