13:43
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує, – МОЗ

791 Читать новость на русском
Діагнозу
Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує / smg.if.ua

У міжнародній медицині діагнозу "вегето-судинна дистонія" нема. Це синдром, який використовують під час комплексу різноманітних скарг та симптомів у пацієнта.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

"Якщо вам поставили діагноз "вегето-судинна дистонія" – вам необхідно пройти додаткові обстеження, щоби знайти справжню причину захворювання", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вбивця №1, – Супрун назвала найнебезпечніше захворювання

У міністерстві зазначили, що вегето-судинна дистонія – це дисфункція вегетативної нервової системи. Це не діагноз, а синдром, який виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби або хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень, після чого можна лікувати пацієнта.

Вегето-судинна дистонія (ВСД) не лікується курсом вітамінів та легких заспокійливих. Тож якщо до лікаря прийшов пацієнт зі симптомами ВСД – його потрібно дообстежити та знайти справжню причину захворювання.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про популярний діагноз – дисбактеріоз.

Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук