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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Діалог з Росією ускладнений через те, що вона є агресором в Україні, – Президент Польщі Дуда

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Анджей Дуда
Анджей Дуда

Польща перебуває в постійному контакті із союзниками з НАТО, і була попереджена про ракетний удар по Сирії. Зате діалог з Росією в цій справі ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи ракетний удар по Сирії, який завдали США, Великобританія та Франція, повідомляє "Польське радіо".

Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге – не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки,
– сказав Президент Польщі Анджей Дуда.

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За його словами, чесні держави не можуть допустити, щоб невинних людей вбивали з використанням хімічної зброї, позаяк згода на такі дії вестиме до ще гірших наслідків.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі. При цьому Сирія випустила 40 ракет "земля-повітря" у відповідь.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Анджей Дуда Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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