Діана Крюгер вперше показала вагітний живіт: фото

Папараці застали 42-річну німецьку акторку і фотомодель Діану Крюгер у Нью-Йорку, яка не змогла далі приховувати свою вагітність первістком.

Як повідомлялось раніше, ходили чутки стосовно першої вагітності Діани Крюгер. Під час Каннського кінофестивалю Діана вибирала сукні виключно вільних фасонів, які дозволяли їй приховати зміни у фігурі, а також утримувалася від алкоголю. Тоді новину про вагітність пара офіційно не підтверджувала.

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Так, Діана ретельно приховувала особисте життя від громадськості. Протягом останніх 6 місяців у Мережу не потрапило жодного фото вагітної Крюгер. Однак днями папараці змогли зробити перші знімки, коли акторка ловила таксі на одній з вулиць Нью-Йорка.



Діана Крюгер



Діана Крюгер



Діана Крюгер



Діана Крюгер

До слова, Діана і Норман познайомилися в 2015 році на зйомках фільму "Небо". Про те, що вони зустрічаються, заговорили в 2017, коли папараці застали закоханих за поцілунками. Для актриси дитина буде першою. Норман вже виховує 18-річного сина Мингуса Люсьєна Рідус від стосунків з моделлю Хеленою Крістенсен.