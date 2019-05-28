Дід все повторює бабі, аби не вмирала та дочекалась, – мати полоненого Кремлем моряка Небилиці

Родина українського моряка Богдана Небилиці, який був командиром захопленого Росією артилерійського броньованого катера "Нікополь", з нетерпінням чекає на його повернення . Зокрема, старенькі дід з бабою, яким невдовзі виповниться 90 років.

Як розповіла мати українського моярка Валентина Небилиця, сьогодні родина моряка відчуває гордість за сина.

Повне інтерв'ю Валентини Небилиці: Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці

"Любимо його, чекаємо з нетерпінням. Якби можна було б передати йому ці слова. Уся рідня чекає", – підкреслила вона.

Валентина Небилиця додає, нещодавно у сестри моряка народився синочок, і його на честь нього назвали Богданчиком.

У нього старенькі дід із бабою лишились. От їм скоро виповниться по 90 років. Як тоді у 2014-му з анексованого Криму, так і зараз, з російського полону дуже чекають на його повернення. І дід все повторює бабі, аби не вмирала та дочекалась онука", – зауважила мати військовополоненого українського моряка.

Листи підтримки Богдану Небилиці необхідно писати російською мовою та відправляти за адресою: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, г. Москва, 111020, Российская Федерация.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.

Хто такий Богдан Небилиця? Це український військовий моряк, старший лейтенант Військово-Морських Сил ЗС України, командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" - одного з трьох кораблів, захоплених росіянами у Чорному морі 25 листопада 2018 року під час планового переходу з Одеси до Маріуполя.



У 2014-му Небилиця був одним з курсантів Академії Військово-Морських Сил імені Нахімова, які співали державний гімн під час церемонії підняття російського прапору в навчальному закладі. Гімн не вдалося заглушити окупантам навіть оркестром. Богдан Небилиця був серед тих, хто протестував проти анексії Криму та відмовився ставати підконтрольним Путіну. Після окупації півострова Небилицю перевели на материкову частину України, де у 2016-му він закінчив навчання в Інституті Військово-Морських Сил Одеської морської академії. З 2016-го по 2018-й український моряк був командиром кількох артилерійських броньованих катерів.



У 2018-му Небилицю призначили командиром американського патрульного Катера "Айленд", і він мав приступити до виконання обов’язків, але через російський полон не судилося.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.



Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.