В Одесі дідусі жорстко побилися за місце в трамваї: відео

В одному з Одеських трамваїв літні чоловіки влаштували баталію за місце в трамваї. Їх довелося розбороняти іншому пасажиру. Це викликало бурхливу дискусію серед людей, які були довкола.

Про інцидент повідомили зранку 26 липня. Також у мережі оприлюднили відео цієї бійки.

Інший випадок Через 5 гривень решти: в Харкові чоловіки побили кондукторку в трамваї – відео

Бились за місце для людей з інвалідністю

Чоловіки почали битися за місце для пасажирів з інвалідністю в 7 трамваї. Однак автор допису зазначив, що жоден із них не має інвалідності.

На відео видно, що першим, ймовірно, вдарив чоловік у зеленій футболці. Він це зробив сумкою. Потім опонент встав і почав бити у відповідь. Однак чоловік у зеленому взяв його за вухо та знову посадив.

Кричали, що мають право

Загалом відео бійки триває 22 секунди. Весь цей час інші пасажири сперечалися щодо того, чи допустимою є така поведінка. Хтось викрикує "вони мають право". Однак хтось зазначає, що вони мають право на такі дії лише в себе вдома.

У кінці відео між чоловіками стає хлопець, який їх розбороняє. Чи справді завершилася бійка в цей момент – невідомо.

Бійка одеських дідусів за місце в трамваї: відео телеграму "Ху***ая Одесса"