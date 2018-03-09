Diesel зняв рекламу джинсів у київській їдальні: відео
Бренд одягу Diesel зняв рекламу джинсів у київській їдальні та представив у мережі відзняте відео.
Відповідне відео Diesel опублікував на своєму YouTube-каналі.
Зазначимо, що зйомки модної реклами відбулися в їдальні на території заводу "Ленінська кузня". До слова, раніше там один зі своїх кліпів зняв білоруський гурт "Ляпис Трубецкой".
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Додамо, що до створення рекламного відео долучилася команда української продакшн-компанії Radioaktive Film. Окрім того, в ролику знялися українські моделі Олександра Попруга та Вікторія Рогальчук.
Дивіться зняте у Києві відео бренду Diesel
Джерело: 24 Канал
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