Diesel зняв рекламу джинсів у київській їдальні: відео

Бренд одягу Diesel зняв рекламу джинсів у київській їдальні та представив у мережі відзняте відео.

Відповідне відео Diesel опублікував на своєму YouTube-каналі.

Зазначимо, що зйомки модної реклами відбулися в їдальні на території заводу "Ленінська кузня". До слова, раніше там один зі своїх кліпів зняв білоруський гурт "Ляпис Трубецкой".

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Додамо, що до створення рекламного відео долучилася команда української продакшн-компанії Radioaktive Film. Окрім того, в ролику знялися українські моделі Олександра Попруга та Вікторія Рогальчук.

Дивіться зняте у Києві відео бренду Diesel