Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США

США, Великобританія та Франція здійснили "удар відплати" по трьох об'єктах у Сирії, що мають стосунок до виготовлення хімічної зброї, яку режим Башара Асада застосовував проти мирного населення.

Так, у ніч проти 14 квітня було випущено 100 крилатих ракет, які, за інформацією Пентагону, вразили всі задані цілі, тому військову операцію коаліції на чолі з Америкою проти сирійського уряду можна вважати успішною.

Однак західні ЗМІ та експерти не впевнені в ефективності здійсненого ракетного удару по Сирії, оскільки він може і не зупинити Асада та його міжнародних покровителів, а лише посилити ескалацію в регіоні, підштовхнувши сирійсього диктатора до нових жорстоких дій.

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Наразі головне питання, на думку журналістів The Guardian, полягає не в тому, яких збитків завдали удари західної коаліції по запасах хімічної зброї режиму Асада, а в тому, яка його подальша стратегія у цій війні.

Всього за 45 хвилин союзники випустили ракети на загальну суму в 50 мільйонів доларів. Але питання, наскільки ефективними стали ці удари у знищенні хімічної зброї режиму Асада, залишається відкритим. Крім того, непідтвердженими залишаються і заяви російських військових, які стверджують, що сирійським урядовим військам вдалося збити 71 із понад 100 випущених ракет,

– йдеться у статті британського видання.

Зазначається, що ці удари виявилися лише "демонстрацією військової могутності", оскільки Росію та Сирію, як заявила Франція, було заздалегідь про них попереджено. В результаті більшість ключових об'єктів сирійських урядових сил залишилися неушкодженими. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей визнала це, назвавши удари "обмеженими і точковими" і не спрямованими на те, щоб повалити Асада або почати масштабнішу інтервенцію.

Крилаті ракети пролітають над Дамаском: відео військового удару США, Великобританії та Франції по Сирії

Відразу після ракетної атаки Асад заявив про те, що він має намір продовжити боротьбу з повстанцями. Варто нагадати, що після обмеженішого удару американців у квітні 2017 року по сирійській авіабазі "Шайрат" (тоді американці запустили 59 ракет "Томагавк" – "24"), який повинен був утримати Асада від подальшого використання хімічної зброї, сирійські війська продовжили час від часу застосовувати хлор і, можливо, інші хімічні речовини, акцентують увагу автори публікації.

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Не менш серйозною, хоча й більш завуальованою загрозою, що прозвучала вранці 14 квітня, стало попередження Москви про те, що вона перегляне своє рішення щодо постачання сучасних зенітно-ракетних комплексів С-300 в Сирію та інші країни. Глава Кремля Володимир Путін погодився почекати з поставками цих систем після переговорів з лідерами Євросоюзу в 2013 році, продовжують кореспонденти.

Хоча поставки С-300 до Сирії навряд чи обернуться негативними наслідками для американських військових, їхнє розгортання може істотно підвищити ризики для ізраїльських винищувачів, які до недавнього часу майже безкарно атакували об'єкти в Сирії.

Таким чином, робить висновок британська газета, "удари західної коаліції знову продемонстрували, що, незважаючи на величезний гуманітарний збиток, нанесений війною в Сирії, – ця країна перетворилася на випробувальний полігон для новітніх систем, розгорнутих Росією і США".

Схоже твердження висловлює журналіст The Washington Post Грег Джаффе, аналізуючи військові події в Сирії. На його думку, якщо Асад проігнорує відносно скромний ракетний удар і знову застосує хімічну зброю, главі Білого дому Дональду Трампу доведеться робити дуже важкий вибір: він може піти на ескалацію, втягнувши армію США і свою адміністрацію в надзвичайно складний конфлікт, або ж президент Америки може нічого не робити, ризикнувши продемонструвати свою слабкість.

Це не сирійська стратегія. Це психодрама,

– прокоментував суперечливу позицію Трампа щодо Сирії Стівен Біддл, професор університету Джорджа Вашингтона, який часто консультує Пентагон.

Джаффе нагадує, що в березні Трамп буквально шокував своїх радників, коли під час свого виступу в Огайо раптом заявив, що американські війська "дуже скоро" покинуть Сирію. Згодом радники глави Білого дому з питань національної безпеки переконали його в необхідності скласти такий план виведення військових, який буде розрахований на 4-6 місяців. Тож, схоже, хімічні атаки Асада і обурення Трампа у зв'язку з ними не змінили погляди лідера США на інтереси його країни в Сирії, припускає автор статті.

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Трамп, як пише The Washington Post, не зацікавлений в постійній присутності США в Сирії

Тим часом журналіст Sueddeutsche Zeitung Юліан Ханс звертає увагу на іншого гравця військового конфлікту в Сирії – Володимира Путіна.

Німецький кореспондент вважає, що глава Кремля навіть задоволений обстановкою, яка склалася після військової операції США, Британії та Франції проти його союзника Башара Асада. Ханс пояснює: ні російські військові, ні техніка не постраждали, до того ж, міжнародна увага тепер "переключилася із чергового військового злочину, який скоїв підопічний Москви Асад", на ракетний удар, "здійснений без мандата ООН".

Дещо полярні твердження про наслідки для Путіна від його підримки сирійського диктатора висловлюють західні спостерігачі для авторитетного Financial Times. У матеріалі міжнародного фінансового видання зауважується, що глава Кремля своїми діями в Сирії все більше заганяє Росію в кут.

Позиція Москви створює для неї як економічні, так і політичні ризики, пише автор публікації Катрін Хілле, пояснюючи, що США заявили про підготовку нових санкцій проти РФ. За словами російських експертів, хоча Москва і Вашингтон в ці вихідні уникли прямого військового зіткнення, їх все більш жорсткі позиції щодо режиму Асада призвели до найнебезпечнішого протистояння з часів Карибської кризи.

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До того ж, російські аналітики прогнозують, що Путін не перестане підтримувати Асада, продовжує Хілле.

Вони (росіяни – "24") вважають себе захисниками суверенітету Сирії, борцями проти планів Заходу щодо сприяння зміні режиму і поділу країни. Але вони ризикують опинитися партнерами Асада в ролі знедолених на світовій арені. Вони починають нагадувати державу-вигнанця і все більше поводяться відповідним чином,

– прокоментував для FT неназваний європейський дипломат.

Штефан Ульрих на сторінках Tages-Anzeiger пропонує варіанти припинення кровопролиття в Сирії. Отже, якщо європейці хочуть позбутися від загрози ядерної війни, до якої може призвести конфлікт у Сирії, вони повинні на довгостроковій основі зміцнювати міжнародне співробітництво, міжнародне право та Євросоюз. Це вимагає наполегливої боротьби з націоналістами, такими як Трамп, Путін і Ердоган, упевнений швейцарський журналіст. Однак сирійців, яких зараз труять та вбивають, це все ж не врятує, продовжує Ульрих.

"Багато людей вважають, що Захід повинен триматися осторонь і чекати, поки країну знекровлять ​​або Асад підпорядкує собі всіх. Нехай це звучить жахливо цинічно, але це реалістично з точки зору політики. Але, по-перше, сирійська війна більше не є внутрішньою проблемою. Вона загрожує сусіднім країнам і несе у світ мільйони біженців. По-друге, безкарне порушення заборон, наприклад газові атаки, створюють прецедент для інших конфліктів. По-третє, світова спільнота відповідальна за захист людей, яких тероризує їхній уряд. І, по-четверте, Асад посіяв занадто багато ненависті, щоб коли-небудь повернутися до мирного правління", – розмірковує журналіст.

Застосування хімічної зброї може бути покаране з метою залякування, що і сталося в ніч з п'ятниці на суботу. В іншому необхідна військова стриманість, наголошує Ульрих.



У врегулюванні конфлікту в Сирії не допоможе "бомбування Асада", тут необхідна "військова стриманість", пише Tages-Anzeiger

Дилема? Якщо Захід не буде нічого робити, вбивства продовжаться. Якщо він піде на військове втручання, можливо, все погіршиться. Однак, схоже, є вихід: Росія погоджується на припинення вогню і післявоєнний устрій без Асада. За це Москва отримує гарантії збереження її військово-морської бази в Сирії. А ЄС підтверджує, що дбатиме про відновлення країни. Занадто важко? Занадто дорого? Безумовно так. Однак просто і дешево з сирійського пекла не вийде ніхто,

– підсумовує журналіст.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.