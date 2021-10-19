Про скасування пропуску за талонами та плани щодо контролю руху транспорту на цій ділянці 24 каналу в коментарі розповів прессекретар Південного регіонального управління Держприкордонслужби Костянтин Кізім.

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На ділянці траси, яка проходи Молдовою, скасували талони

За словами Кізіма, наразі на ділянці траси Одеса – Рені, яка йде Молдовою, проводять експеримент, у межах якого скасували пропуск за талонами.

Натомість там посилили прикордонні наряди. Тепер контроль здійснюють за допомогою технічних засобів охорони кордону,

– пояснив речник управління ДПСУ.

Такий режим діє приблизно 2 тижні.

У планах – поставити інтелектуальну систему, яка здійснюватиме в автоматизованому режимі контроль транспорту, який в'їжджає та виїжджає з цієї ділянки. Зокрема, розглядають можливість встановити там відеокамери або засоби, які будуть зчитувати номерні знаки. Також працюватимуть оператори, які стежитимуть за цим процесом.

Як раніше було на ділянці траси Одеса – Рені

Контроль за рухом транзитною дорогою на ділянці траси, яка проходить молдовською територією, раніше здійснювали шляхом видачі водіям контрольних талонів. Прикордонники аналізували час, за який авто долали цей відтинок. Адже на цьому відрізку дороги зупинка заборонена.