Дім, в якому легко заблукати: будинок-лабіринт для сім'ї в Японії

До японського бюро Tato Architects звернулась сім'я з проханням спроектувати незвичний будинок, який сприятиме їхньому спільному часопроведенню.

Дім оригінальної геометричної форми з'явився неподалік від Осаки, пише Dezeen.

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Замість правильного прямокутного дому архітектори розробили своєрідний будинок-лабіринт, який складається із 12 окремих квадратів, які з'єднані між собою ромбами.

Помешкання вміщує 12 кімнат на першому поверсі та ще 6 на другому, прокладати маршрут через які можна через багатофункціональні "громадські" зони.

Інтер'єр будинку-лабіринту в Японії: дивіться фото

На переконання архітектора Йо Шімади, розташування кімнат у традиційних будівлях нав'язують їхнім власникам певний спосіб життя.

Працюючи над проектом будинку-лабіринту він хотів вивчити потенціал більш гнучкого простору.



Планування будинку-лабіринту у Японії

Дім розташований у густонаселеному житловому районі, тому має закритий фасад. Така практика у японців є доволі популярною. Раніше ми писали про геометричний будинок-фортецю неподалік від Токіо.

Попри закритість зовні, всередині будинку передбачені 3 внутрішні дворики, через які у кімнати проникає достатньо денного світла.



Внутрішній дворик у будинку-лабіринті в Японії//Фото: Dezeen