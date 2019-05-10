21:40
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Дім, в якому легко заблукати: будинок-лабіринт для сім'ї в Японії

      1077 Читать новость на русском

      До японського бюро Tato Architects звернулась сім'я з проханням спроектувати незвичний будинок, який сприятиме їхньому спільному часопроведенню.

      Дім оригінальної геометричної форми з'явився неподалік від Осаки, пише Dezeen.

      Читайте також: "Тане" на очах: в Японії навчились безшумно зносити хмарочоси – відео

      Замість правильного прямокутного дому архітектори розробили своєрідний будинок-лабіринт, який складається із 12 окремих квадратів, які з'єднані між собою ромбами.

      Помешкання вміщує 12 кімнат на першому поверсі та ще 6 на другому, прокладати маршрут через які можна через багатофункціональні "громадські" зони.

      Інтер'єр будинку-лабіринту в Японії: дивіться фото

      На переконання архітектора Йо Шімади, розташування кімнат у традиційних будівлях нав'язують їхнім власникам певний спосіб життя.

      Працюючи над проектом будинку-лабіринту він хотів вивчити потенціал більш гнучкого простору.

      будинок лабіринт планування Японія
      Планування будинку-лабіринту у Японії

      Дім розташований у густонаселеному житловому районі, тому має закритий фасад. Така практика у японців є доволі популярною. Раніше ми писали про геометричний будинок-фортецю неподалік від Токіо.

      Попри закритість зовні, всередині будинку передбачені 3 внутрішні дворики, через які у кімнати проникає достатньо денного світла.

      будинок лабіринт Японія архітектура
      Внутрішній дворик у будинку-лабіринті в Японії//Фото: Dezeen

      Дивіться також:
      blog_ava
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні
      5554
      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сьогодні , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 169
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      сьогодні , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 659
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 5553
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 2629
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сьогодні , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 2654
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       21 квітня , 23:24
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       2 травня , 10:00
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук