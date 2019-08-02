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      Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео

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      Пожежі у Сибірі 2019 – фото і відео, як дим накрив міста і села
      Страшні пожежі в Сибіру / Фото з Twitter

      У російському Сибіру продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, що охопили понад 3 мільйони гектарів. Дим на Далекому Сході і в Сибіру покрив більш як 600 міст і сіл.

      Пожежі вже почали гасити вертольоти армійської авіації РФ Мі-8 та Іл-76, повідомляє Міноборони РФ.

      Важливо: Сибірські пожежі: в Росії шукають винних, а не гасять полум'я

      Складна обстановка спостерігається на території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, Іркутської області. Там в 618 населених пунктах 34 районів спостерігається задимлення,
      – розповіли в РФ.

      Авіація скидає по 5 тонн води на палаючу місцевість у Красноярському краї та Іркутській області. Щодня вони будуть виконувати від 10 до 15 вильотів для локалізації вогнищ займання.

      Наразі за даними російських відомств, на території країни зафіксовано 160 лісових пожеж на площі 122 тисяч гектарів. Загальна площа пожеж, на яких припиили роботи з гасіння, становить 3 мільйон гектарів.

       

       

       

       

      Що відомо про пожежі в Росії? Пожежі палають у Сибіру вже понад тиждень. Гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. Решту – майже 90% – залишають палати. Мовляв, гасити недоцільно та ще й така бездіяльність виправдана в Росії законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії, а тому, ще у 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей.

      Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники у відповідь на численні скарги громадян на проблеми з диханням через смог та ігнорують загибель червонокнижних тварин.

      Дим від російських згарищ дістався вже до сусіднього Казахстану, території Аляски та західного узбережжя Канади.

      Дивіться відео про пожежі у Сибіру від 24 каналу:

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа в Сибіру Пожежа Новини Росії Надзвичайні ситуації
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