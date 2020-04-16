Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – відео
У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Влада закликає людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.
Про це заявили у пресслужбі Київській міській державній адміністрації. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.
Актуально Чорнобиль знову палає: усе, що відомо про пожежу у зоні відчуження, фото і відео
Причиною погіршення стану повітря у Києві стали пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
Журналістка 24 каналу Настя Федченко у своєму фейсбуці розповіла, що у районі Дарницької площі все затягнуте димом. Дихати у квартирі неможливо, навіть коли вікна зачинені.
Пресофіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що аналогічна ситуація і у Білій Церкві. Так само не рятують і закриті вікна.
На вулиці смог і немає чим дихати. Все позачиняв, але вже у квартиру починає проникати. Що взагалі коїться останнім часм? Хто ще не награвся з підпалами трави? Таке відчуття що реально диверсії вже роблять,
– написав Штефан.
За даними порталу IQAir, повітря у Києві 16 квітня найбрудніше у світі. Позаяк через карантин закриті більшість підприємств, українська столиця обігнала навіть китайські Шеньян і Ченду.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон у Києві й області у нормі й не перевищує природних показник.
Забруднене повітря у Києві: дивіться відео
Найбрудніші міста у світі на 16 квітня / скриншот з порталу IQAir
Фахівці закликають киян:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я
В КМДА також радять у разі появи задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.
Зверніть увагу! Жителі столиці повідомляють про задимленість, сильний запах горілого і забруднення повітря у всіх районах Києва. Про таку ж ситуацію повідомляють і на під'їздах до столиці зі сторони Пирятина.
Що відомо про поновлення пожежі в Чорнобильській зоні 16 квітня
- Про поновлення пожеж у Чорнобильській зоні повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
- У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
- Згодом там наголосили, що пожежу, що спалахнула біля села Корогод, вдалось загасити. Проте ситуація залишається загрозливою, адже сильний вітер роздмухує тління.
- У ДСНС також запевняють, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
- Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що ситуація з гасінням осередків займання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС контрольована, проте через сильний вітер неможливо застосовувати в ліквідації пожежі авіацію.
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