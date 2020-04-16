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      Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – відео

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      Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ / ДСНС

      У Києві 16 квітня в повітрі фахівці зафіксували продукти горіння та задимленість. Влада закликає людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.

      Про це заявили у пресслужбі Київській міській державній адміністрації. Водночас там зазначають, що радіаційний фон в столиці в межах норми.

      Актуально Чорнобиль знову палає: усе, що відомо про пожежу у зоні відчуження, фото і відео

      Причиною погіршення стану повітря у Києві стали пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

      Журналістка 24 каналу Настя Федченко у своєму фейсбуці розповіла, що у районі Дарницької площі все затягнуте димом. Дихати у квартирі неможливо, навіть коли вікна зачинені.

      Пресофіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що аналогічна ситуація і у Білій Церкві. Так само не рятують і закриті вікна.

      На вулиці смог і немає чим дихати. Все позачиняв, але вже у квартиру починає проникати. Що взагалі коїться останнім часм? Хто ще не награвся з підпалами трави? Таке відчуття що реально диверсії вже роблять,
      – написав Штефан.

      За даними порталу IQAir, повітря у Києві 16 квітня найбрудніше у світі. Позаяк через карантин закриті більшість підприємств, українська столиця обігнала навіть китайські Шеньян і Ченду.

      У Державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон у Києві й області у нормі й не перевищує природних показник.

      Забруднене повітря у Києві: дивіться відео


      Найбрудніші міста у світі на 16 квітня / скриншот з порталу IQAir

      Фахівці закликають киян:

      • обмежити перебування на відкритому повітрі;
      • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
      • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
      • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
      • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.


      Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я

      В КМДА також радять у разі появи задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря.

      Зверніть увагу! Жителі столиці повідомляють про задимленість, сильний запах горілого і забруднення повітря у всіх районах Києва. Про таку ж ситуацію повідомляють і на під'їздах до столиці зі сторони Пирятина.

      Що відомо про поновлення пожежі в Чорнобильській зоні 16 квітня

      • Про поновлення пожеж у Чорнобильській зоні повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. 
      • У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
      • Згодом там наголосили, що пожежу, що спалахнула біля села Корогод, вдалось загасити. Проте ситуація залишається загрозливою, адже сильний вітер роздмухує тління.
      • У ДСНС також запевняють, що загрози для критичних об'єктів, зокрема "Укриття", "Вектора", немає.
      • Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляє, що ситуація з гасінням осередків займання в зоні відчуження Чорнобильської АЕС контрольована, проте через сильний вітер неможливо застосовувати в ліквідації пожежі авіацію.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Новини Києва
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