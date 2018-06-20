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Димові шашки і газ: у Харкові сесія міськради відзначилась неабиякими пристрастями

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Уранці 20 червня у будівлі Харківської міськради виникла сутичка між правоохоронцями та активістами, а опісля у бік останніх чоловік з шевроном муніципальної охорони розпилив газ з балончика.

Як видно зі сторінок у Facebook членів "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха та Дмитра Дробота, активісти спочатку провели пікет біля мерії з вимогою забезпечити допуск всіх охочих на сесію міськради.

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За словами протестувальників, вони щоразу подають заявки на участь у сесії, однак їм відмовляють через те, що начебто в сесійній залі немає вільних місць.

Опісля активісти спробували пройти до зали засідань, але у коридорах міськради виникла штовханина між ними та муніципальною охороною, а опісля чоловік з шевроном муніципальної охорони розпилив газ з балончика у бік активістів, які намагалися пройти зали, пише "Громадське".

За інформацією видання, у приміщенні також підпалили димові шашки.

"Вони (активісти) шашки кидають тут, меблі розкидують. А можна закрити ці вікна? Дим пішов, треба вікна закрити та все. Якщо поліція не реагує, коли витравлюють депутатів, то все зрозуміло, з ким тут поліція дружить", – заявив під час сесії мер міста Геннадій Кернес, передає "Depo. Харків".

Крім того, міський голова міста неодноразово питав, чи не стало комусь у залі зле, та запропонував викликати "швидку".

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У підсумку сесія продовжилася. На місце викликали поліцію та рятувальників.

"О 10:07 до чергової частини надійшов дзвінок щодо задимлення другого поверху міськради. На місці працювали 3 відділення ДСНС, двоє на автоцистерні та одне — на драбині. Було проведено евакуацію з приміщення. На місці працює оперативна група ДСНС і правоохоронців", – розповів речник ДСНС Ігор Лупандін.

Як переконує Дмитро Дробот, активісти після сутичок викинули у смітник заступника Кернеса.

"2-3 поверх міськради заблоковано тітушками Кернеса. У відповідь Нацкорпус і ультрас заблокували виїзд Кернеса з внутрішнього двору, який хотів покинути будівлю. Залу для прес-служби, куди хотіла потрапити частина активістів, – повністю вільна. Чому не пустили активістів, ніхто не пояснив", – зауважив він.

 

Теги: Новини України Сутички Геннадій Кернес Новини Харкова Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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