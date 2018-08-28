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Динамо – Аякс: склади команд на матч Ліги чемпіонів

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Динамо – Аякс: склади команд на матч Ліги чемпіонів
/ ФК "Динамо"

Київське "Динамо" та амстердамський "Аякс" визначились зі складами на матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що головний тренер киян Олександр Хацкевич вніс ряд змін. Замість травмованого Бєсєдіна зі старту вийде Супряга. І центрі захисту діятиме пара Барда та Кадар. Окрім того, Гармаш залишився у запасі.

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Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч, Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Вербіч, Супряга
Запасні: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин

Аякс: Онана, Мазраві, де Лігт, Блінд, Вебер, ван де Беек, Шьоне, де Йонг, Зієш, Хунтелаар, Тадіч
Запасні: Лампру, Крістенсен, Нерес, Ейтінг, Лаб'яд, де Віт, Баккер

Нагадаємо, матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Аяксом" відбудеться у Києві у вівторок, 28 серпня, на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 22:00.

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Теги: Футбол Ліга чемпіонів Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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