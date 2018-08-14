Динамо – Славія: стартові склади на матч Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" та празька "Славія" оголосили стартові склади команд перед грою у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів у Києві.

Цікаво, що Йосип Піваріч, який повернувся в розташування "Динамо" вже по ходу сезону через участь у чемпіонаті світу, вийде в основі проти "Славії". Також в складі "Динамо" звертає на себе увагу невихід в старті Віталія Буяльського – його місце в центрі поля дісталося Денису Гармашу, тоді як позицію атакуючого півзахисника займе Володимир Шепелєв.

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Стартові склади Динамо та Славії на матч Ліги Чемпіонів

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч, Сидорчук, Шепелєв, Гармаш, Циганков, Бесєдін, Вербіч

"Славія": Коларж, Боржил, Нгадеу-Нгаджуї, Делі, Цоуфал, Соучек, Гушбауер, Змргал, Сікора, Стох, Тецл

Зазначимо, поєдинок відбудеться 14 серпня на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:30.

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