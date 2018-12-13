"Динамо" – "Яблонець": Бущан вийде в старті, Соболь розпочне матч на лаві запасних

Київське "Динамо" та чеський "Яблонець" визначилися зі стартовими складами на матч 6-го туру Ліги Європи.

Хоча "біло-сині" вийшли з групи в 1/16 фіналу, Олександр Хацкевич все одно виставив основний склад.

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Динамо: Бущан, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Вербич, Бесєдін

Запасні: Бойко, Дуелунд, Ціташвілі, Алібеков, Андрієвський, Морозюк, Шабанов.

Яблонець: Груби, Говорка, Хюбшман (К), Ганоусек, Кратохвіл, Травнік, Лишка, Долежал, Храмоста, Йововіч, Голеш

Запасні: Гануш, Акоста, Масопуст, Ікауніекс, Соболь, Янкович, Бречка.

Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Яблонець" на "Олімпійському" почнеться о 19:55. Вхід на стадіон відкрили за дві години до стартового свистка арбітра, о 18:00.