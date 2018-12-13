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      Динамо – Яблонець: де дивитися матч Ліги Європи

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      Динамо Яблонець де дивитися матч Ліга Європи
      Динамо – Яблонець де дивитися

      У четвер, 13 грудня, "Динамо" проведе заключний матч групового етапу Ліги Європи. У Києві на НСК "Олімпійський" "біло-сині" прийматимуть чеський "Яблонець". В Україні матч можна переглянути як на стадіоні, так і онлайн по телебаченню.

      Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде транслюватися матч "Динамо" – "Яблонець". Початок трансляції – о 19:50. Окрім того, о 19.00 на телеканалі "Футбол 1" стартує програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

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      Дивитися онлайн матч Динамо" – "Яблонець" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Динамо" – "Яблонець" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок зустрічі о 19:55.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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