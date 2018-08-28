Динамо – Аякс: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" проти "Аяксу", в якому вирішуватиметься доля місця у груповому раунді Ліги чемпіонів, буде транслюватиметься по телебаченню. Також гру можна буде переглянути і онлайн.

Трансляцію матчу-відповіді українського клубу здійснюватиме канал "Футбол 1". Варто зазначити, що сама гра розпочнеться о 22:00. Трансляція зі стадіону – о 21:45. О 21:00 на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де запрошені гості та експерти дають свої прогнози до гри та аналізують матч по його закінченні. Там також можна почути свіжі коментарі самих учасників футбольного матчу.

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Окрім перегляду на каналі, матч буде доступний до перегляду й онлайн на сайті Oll.tv. Варто зазначити, що трансляція на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Там також слід зареєструватися.

Текстову онлайн-трансляцію проводитиме сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні матчу.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Аяксом" відбудеться у Києві у вівторок, 28 серпня, на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 22:00.

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