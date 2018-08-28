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"Динамо" не зуміло обіграти "Аякс" та не потрапило до Ліги чемпіонів

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Динамо – Аякс результат матчу Ліги чемпіонів 28 серпня
Динамо – Аякс результат матчу Ліги чемпіонів 28 серпня / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі з "Аяксом" потрібно було забивати двічі і не пропускати, щоб вийти до групової стадії Ліги чемпіонів. Однак матч у Києві закінчився у безгольову нічию.

Динамо – Аякс 0:0
Нереалізований пенальті: Тадіч, 13 (Аякс)

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Ще перед початком матчу фанати "Динамо" та "Аяксу" спочатку побилися у центрі Києва. А згодом і на стадіоні, коли на сектор гостей полетіли виламані крісла. Згодом уболівальники "Динамо" вивісили банер, що "ФФУ любить корупцію, а не футбол". 

Головний тренер "Динамо" був змушений вдатися до ротації у цій грі. Вперше у старті киян вийшов 18-літній Супряга, який замінив Бєсєдіна. Останній через травму пропускав цей матч. Також на лаві запасних залишився Гармаш.

Кияни активно почали матч, і вже на 5-ій хвилині могли виходити вперед. Циганков прострілював у центр штрафного майданчика. До м’яча намагався дотягнутися Вербіч. Чи зачепив м’яч півзахисник – так і невідомо, але після відскоку м’яч полетів під перекладину воріт "Аяксу". Омана в стрибку перевів м’яч за межі поля. Це був найбільш небезпечний момент "Динамо" за всю гру.

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Щодо моментів, то варто відзначити, що "Динамо" треба було забивати двічі. Але вони створили лише 6 моментів за весь матч. "Аякс" ж влаштовувала і нічия. Футболісти голландського клубу атакували ворота киян близько 30-и разів.

Вперше "Аякс" міг вийти вперед на 13-ій хвилині, коли Кендзьора під час подачі з кутового притримав за футболку де Ліхта. І арбітр Дамір Скоміна призначив пенальті. До позначки підійшов Тадіч і влучив у стійку. Він одразу в дотик пробив, але м’яч полетів вище воріт.

До кінця тайму "Аякс" взяв м’яч під свій контроль, раз за разом створюючи моменти біля воріт Бойка. Незадовго до перерви Хунтелаар міг відкривати рахунок, коли ван де Беек віддав пас на партнера. Однак виручив Бойко, який вчасно покинув лінію воріт і відбив удар нападника.

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У другому таймі головні моменти повторяться – перекладина врятує після удару зі штрафного Зієха, Бойко врятує після удару Хунтелаара з близької відстані. Перед тим ще буде удар Мазрауї головою, де теж виручить Бойко. А Зієх не зуміє з гострого кута забити у ворота "Динамо".

"Динамо" грає у нічию та не потрапляє у Лігу чемпіонів – у груповій стадії виступатиме "Аякс". Кияни ж виступатимуть на груповій стадії Ліги Європи. Своїх суперників українська команда дізнається у п’ятницю, 31 серпня.

 

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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