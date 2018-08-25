"Динамо" близьке до підписання екс-форварда "Мілану", – ЗМІ
Нападник "Торіно" Мбайє Ньянг знаходиться в кроці від переходу в "Динамо". Київський клуб підпише 23-річного гравця, якщо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів.
Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас на своїй сторінці у Twitter.
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Також журналіст повідомив, що в разі провалу з виходом в групу Ліги чемпіонів, "Динамо" буде змушене відмовитися від варіанту з Ньянгом і шукати менш витратний варіант.
При цьому Gazzetta dello Sport повідомляє, що Ньянг покине "Торіно", однак перейде не в "Динамо", а в "Леганес".
Зазначимо, що контракт гравця належить "Торіно". Минулого літа клуб викупив сенегальця у "Мілана" за 20 мільйонів євро.
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