"Динамо" близьке до підписання екс-форварда "Мілану", – ЗМІ

Нападник "Торіно" Мбайє Ньянг знаходиться в кроці від переходу в "Динамо". Київський клуб підпише 23-річного гравця, якщо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас на своїй сторінці у Twitter.

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Динамо залишилося утрясти останні деталі щодо оренди екс-нападника Мілана Мбає Н‘янга. Трансфер сенегальця фактично залежить від кваліфікації команди до групи Ліги Чемпіонів. У разі невдачі з Аяксом у передню лінію доведеться шукати економ-варіант. — Igor Burbas (@iburbas) 25 августа 2018 г.

Також журналіст повідомив, що в разі провалу з виходом в групу Ліги чемпіонів, "Динамо" буде змушене відмовитися від варіанту з Ньянгом і шукати менш витратний варіант.

При цьому Gazzetta dello Sport повідомляє, що Ньянг покине "Торіно", однак перейде не в "Динамо", а в "Леганес".

Зазначимо, що контракт гравця належить "Торіно". Минулого літа клуб викупив сенегальця у "Мілана" за 20 мільйонів євро.

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