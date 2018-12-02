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      Динамо – Чорноморець: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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      Динамо – Чорноморець прогноз букмекерів
      Динамо – Чорноморець прогноз букмекерів / ФК "Динамо"

      Аж у понеділок, 3 грудня, київське "Динамо" зіграє матч чемпіонату України. У гості до команди завітає одеський "Чорноморець". Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

      Попередні дві очні гри команд завершилися невдачами для "Динамо". У жовтні 2017 року одесити перемогли киян, а влітку 2018-го команди розписали нічию. Втім, це все одно не заважає "Динамо" бути фаворитом протистояння на папері, тим паче, що "Чорноморець" пасе задніх у турнірній таблиці.

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      На перемогу підопічних Олександра Хацкевича "Фаворит спорт" дає коефіцієнт 1.07. Приблизно так само оцінює шанси на звитягу киян PariMatch – 1.10. Таким самим коефіцієнтом оцінили можливість успіху "Динамо" букмекерські контори bet365 та betfair.

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      Той, хто вирішить поставити на "Чорноморець", може сильно збагатитися. Перемогу "моряків" "Фаворит спорт" оцінює коефіцієнтом 28. PariMatch дає на ймовірний виграш гостей коефіцієнт 25. Коефіцієнтом 26 оцінив перемогу "Чорноморця" betfair. А от bet365 дає на успіх підопічних Ангела Червенкова коефіцієнт 21.

      Нагадаємо, матч "Динамо" – "Чорноморець" відбудеться у понеділок, 3 грудня. Початок матчу о 18:30. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
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