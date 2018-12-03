21:13
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Два пенальті принесли "Динамо" перемогу в грі з "Чорноморцем": відео голів

      159 Читать новость на русском
      Динамо - Чорноморець: відео голів, огляд матчу
      Динамо – Чорноморець відео голів

      Київське "Динамо" зуміло перемогти одеський "Чорноморець" у рамках заключної гри 17 туру чемпіонату України.

      Динамо - Чорноморець 2:0
      Голи:       Циганков, 21 (пен.), Бєсєдін, 61 (пен.)

      Читайте також: "Олександрія" перемогла "Ворсклу" та скоротила відставання до "Шахтаря": відео голу

      "Динамо", яке в попередній грі програло "Олександрії", вже не має право на помилки в чемпіонаті. До матчу з "Чорноморцем" кияни програвали "Шахтарю" аж 10 очок. Такий відрив змушує киян перемагати в кожній грі, щоб бодай надіятися на боротьбу за чемпіонство. У свою чергу "моряки" в попередній грі проти "Арсеналу" перервали дев'ятиматчеву програшну серію, і окрилені успіхом відправилися в Києві давати бій одному з лідерів чемпіонату.

      Читайте також: France Football опублікував перші результати голосування за "Золотий м'яч"

      "Біло-сині" розпочали гру у звичному для себе стилі. Підопічні Хацкевича традиційно володіли м'ячем у центрі поля та майже не створювали небезпеку біля воріт Андрія Кожухаря. Гості, як і очікувалося, вирішили грати другим номером та шукати щастя в контратаках. На 20 хвилині Шапаренко отримав гостру передачу та увірвався у штрафний майданчик одеситів. Миколу збив Трубочкін, що дало арбітру підстави призначити пенальті. Одинадцятиметровий без проблем реалізував Віктор Циганков, забивши 6 гол у чемпіонаті.

      У другому таймі столичний клуб заробив ще одне право на пробиття пенальті. На 60 хвилині Циганков пробив здалеку і влучив у руку Грачова. Капітан киян делегував право пробиття пенальті Артему Бєсєдіну, який і реалізував одинадцятиметровий.

      Відеоогляд матчу Динамо – Чорноморець

       

      Перемога дозволила киянам скоротити відставання від "Шахтаря" до 7 очок. Проте столичний клуб і далі на третій сходинці, оскільки свій матч сьогодні виграла "Олександрія". Від останніх "Динамо" відстає на одне очко. "Чорноморець" же продовжує займати 11 місце.

      Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      204
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      сьогодні , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      437
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      сьогодні , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 433
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      сьогодні , 20:01 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 381
      Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави
      сьогодні , 19:04 Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави
      Яніна Ткачук 713
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      "Шахтар" програє "Зорі", а "Дніпро" піднімається на Олімп. Підсумки 7 туру УПЛ
       23 вересня 2014 , 11:41
      Чвертьфінал ЛЧ. Суарес і Неймар принижують у Парижі ПСЖ
       16 квітня 2015 , 00:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук