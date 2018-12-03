Київське "Динамо" зуміло перемогти одеський "Чорноморець" у рамках заключної гри 17 туру чемпіонату України.

Динамо - Чорноморець 2:0

Голи: Циганков, 21 (пен.), Бєсєдін, 61 (пен.)

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"Динамо", яке в попередній грі програло "Олександрії", вже не має право на помилки в чемпіонаті. До матчу з "Чорноморцем" кияни програвали "Шахтарю" аж 10 очок. Такий відрив змушує киян перемагати в кожній грі, щоб бодай надіятися на боротьбу за чемпіонство. У свою чергу "моряки" в попередній грі проти "Арсеналу" перервали дев'ятиматчеву програшну серію, і окрилені успіхом відправилися в Києві давати бій одному з лідерів чемпіонату.

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"Біло-сині" розпочали гру у звичному для себе стилі. Підопічні Хацкевича традиційно володіли м'ячем у центрі поля та майже не створювали небезпеку біля воріт Андрія Кожухаря. Гості, як і очікувалося, вирішили грати другим номером та шукати щастя в контратаках. На 20 хвилині Шапаренко отримав гостру передачу та увірвався у штрафний майданчик одеситів. Миколу збив Трубочкін, що дало арбітру підстави призначити пенальті. Одинадцятиметровий без проблем реалізував Віктор Циганков, забивши 6 гол у чемпіонаті.

У другому таймі столичний клуб заробив ще одне право на пробиття пенальті. На 60 хвилині Циганков пробив здалеку і влучив у руку Грачова. Капітан киян делегував право пробиття пенальті Артему Бєсєдіну, який і реалізував одинадцятиметровий.

Відеоогляд матчу Динамо – Чорноморець

Перемога дозволила киянам скоротити відставання від "Шахтаря" до 7 очок. Проте столичний клуб і далі на третій сходинці, оскільки свій матч сьогодні виграла "Олександрія". Від останніх "Динамо" відстає на одне очко. "Чорноморець" же продовжує займати 11 місце.