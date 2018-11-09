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      "Динамо" достроково поверне гравця збірної України із оренди

      322 Читать новость на русском
      Олександр Тимчик
      Олександр Тимчик

      Захисник "Зорі" та молодіжної збірної України Олександр Тимчик, який належить "Динамо", незабаром повернеться у столичний клуб.

      Про це після перемоги киян над "Ренном" (3:1) заявив президент клубу Ігор Суркіс.

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      У нас не закінчується плеяда молодих талановитих футболістів. Вони є у нас і в оренді – той же Тимчик, якого ми взимку заберемо. У нас є достатня кількість гравців в U-19 і U-21, які повинні на прикладі Миколенка стукати в двері першої команди,
      – сказав Суркіс.

      Нагадаємо, що Тимчик в грудні 2017 року було відправлено в оренду в "Зорю". У луганському клубі він повинен був провести півтора року. Орендна угода закінчувалася в кінці сезону 2018/19.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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