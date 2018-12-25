"Динамо" готове продати Циганкова: названо ціну
Київське "Динамо" готове продати свого лідера Віктора Циганкова не менше, аніж за 50 млн євро.
Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомив, що кияни встановили клаусулу 50 млн євро.
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"Якщо топ-клуб із топ-5 чемпіонатів захоче придбати Віктора і Циганкова цей варіант зацікавить, тоді керівництво "Динамо" може піти на поступки", – резюмував Циганик.
Нагадаємо, що півзахисником київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться відразу три європейські гранди. Йдеться про "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Баварію".
Джерело: 24 Канал
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