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      "Динамо" готове продати Циганкова: названо ціну

      909 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков / спорт олимп

      Київське "Динамо" готове продати свого лідера Віктора Циганкова не менше, аніж за 50 млн євро.

      Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомив, що кияни встановили клаусулу 50 млн євро.

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      "Якщо топ-клуб із топ-5 чемпіонатів захоче придбати Віктора і Циганкова цей варіант зацікавить, тоді керівництво "Динамо" може піти на поступки", – резюмував Циганик.

      Нагадаємо, що півзахисником київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться відразу три європейські гранди. Йдеться про "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Баварію".

      Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков
      Джерело: 24 Канал
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