"Динамо" готує гучну відставку, – ЗМІ

"Динамо" вирішило звільнити віце-президента клубу Євгена Краснікова.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотников на сторінці програми ТаТоТаке в Instagram.

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"Динамо" днями оголосить про звільнення Євгена Краснікова. Керівництво клубу незадоволене діяльністю віце-президента клубу, вважає його винним в трансферних невдачах,

– повідомив Болотников.

Зі слів ведучого, Красніков кілька місяців не отримує зарплату в "Динамо" і більше часу проводить в Харкові, ніж в Києві. При цьому конфлікт між Євгеном та керівництвом клубу назрівав давно.

Сам же Євген Красніков спростував інформацію про своє звільнення із структури київського клубу.

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Ця інформація не відповідає дійсності – вперше про це чую. У київському "Динамо" в мене склалися довірливі відносини з президентом клубу і головним тренером. Нехай не все виходить, але за ці півроку видно плоди спільних зусиль. Будується молода, перспективна команда, і в цьому процесі кожному відведена своя роль,

– цитує Краснікова видання tribuna.

Нагадаємо, що Красніков відповідав за питання трансферної політики. Під його керівництвом в "Динамо" приїхали бразильці Че Че, Сідіклей, Вітор Буено. Жоден з цих футболістів не став основним в "Динамо".

Також у 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію.

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