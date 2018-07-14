"Динамо" хоче посилитися воротарем збірної Ірану

Воротар "Персеполіса" та збірної Ірану Аліреза Бейранванд повідомив, що "Динамо" пропонує йому підписати контракт. Крім киян, в ньому зацікавлені ще кілька європейських клубів.

Зазначається, що клуб, за який виступає Бейранванд, не отримував пропозицій по трансферу голкіпера.

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"До мене проявляють інтерес "Динамо", "Бешикташ", "Торіно", а також команди з Голландії та Португалії. Пропозиція "Динамо" виглядає конкретною, і вони готові підписати контракт", – цитує слова воротаря 90tv.ir.

Але сам Аліреза хоче перейти в чемпіонат Італії.

"Зрозуміло, мені б хотілося перейти в "Торіно". Все стане відомо в найближчі пару днів", – підсумував він.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 Бейранванд зіграв в основному складі Ірану три матчі і пропустив лише два м'ячі. До того ж, голкіпер відбив пенальті від Кріштіану Роналду.