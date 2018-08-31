"Динамо" хоче придбати форварда в останній день трансферного вікна

Нападник "Рейнджерс" і збірної Колумбії Альфредо Морелос може стати гравцем київського "Динамо".

За інформацією авторитетного видання Daily Mail, кияни готові викласти за колумбійця майже 8 мільйонів євро. Також повідомляється, що за 22-річного нападника також бореться і французький "Бордо".

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У попередньому сезоні Морелос забив 14 м'ячів в чемпіонаті Шотландії і зайняв друге місце в списку бомбардирів.

Зазначимо, що "Рейнджерс" вийшов в груповий етап єврокубка вперше за довгий час.

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