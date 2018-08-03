"Динамо" хоче здійснити ще один трансфер: тепер зі Швеції

"Динамо" веде переговори з бельгійським "Андерлехтом" з приводу оренди нападника команди Ісаака Теліна.

"Динамо" бачить у 26-річному шведському футболісті заміну Дьємерсі Мбокані, який влітку залишив клуб, повідомляє Het Nieuwsblad.

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Кияни хочуть орендувати футболіста, а "Андерлехт" наполягає на викуп контракту. Крім "Динамо", на Ісаака Теліна претендують також московський "Локомотив" і англійський "Ньюкасл".

У попередньому сезоні Телін виступав в оренді за "Васланд Беверен" і відзначився 19-ма м'ячами в 33 матчах. Крім того, форвард зіграв 4 матчі на чемпіонаті світу-2018 за збірну Швеції і зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, що 3 серпня "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у 3 турі УПЛ.

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