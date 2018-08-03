14:26
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Динамо" хоче здійснити ще один трансфер: тепер зі Швеції

241 Читать новость на русском
Ісаак Телін зацікавив "Динамо"
Ісаак Телін зацікавив "Динамо"

"Динамо" веде переговори з бельгійським "Андерлехтом" з приводу оренди нападника команди Ісаака Теліна.

"Динамо" бачить у 26-річному шведському футболісті заміну Дьємерсі Мбокані, який влітку залишив клуб, повідомляє Het Nieuwsblad.

Читати також: Бразилець Буено офіційно перейшов у "Динамо"

Кияни хочуть орендувати футболіста, а "Андерлехт" наполягає на викуп контракту. Крім "Динамо", на Ісаака Теліна претендують також московський "Локомотив" і англійський "Ньюкасл".

У попередньому сезоні Телін виступав в оренді за "Васланд Беверен" і відзначився 19-ма м'ячами в 33 матчах. Крім того, форвард зіграв 4 матчі на чемпіонаті світу-2018 за збірну Швеції і зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, що 3 серпня "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у 3 турі УПЛ.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
сьогодні, 14:00 Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
Крістіна Бердинських
Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
сьогодні, 13:01 Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сьогодні, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Сергій Бубка пробився до основної сітки
 8 березня 2012 , 13:52 1
Огляд матчів NHL: Перемоги святкують “Нью-Йорк”, “Фінікс” і “Бостон”
 1 листопада 2013 , 11:27
І бідному, і багатому у торбу. "Вест Бромвіч" - "Евертон" - 1:1. ВІДЕО
 21 січня 2014 , 00:20
З "Карпат" зняли три очки
 23 вересня 2014 , 16:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук