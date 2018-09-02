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Динамо – Карпати: дивитися онлайн матч УПЛ

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Динамо – Карпати дивитися онлайн
Динамо – Карпати дивитися онлайн / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі 7-го туру УПЛ прийматиме львівські "Карпати". Трансляція матчу буде доступна онлайн та по телебаченню.

Матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України транслює канал "2+2". Саме на ньому і будуть показувати матч проти "Карпат" 2 вересня. Початок трансляції о 19:20.

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Також матч буде доступний для перегляду й онлайн на сайті каналу

Варто додати, що цього разу "Динамо" вирішило цей матч транслювати й в youtube на власному каналі. Трансляція розпочнеться о 19:00. І вона буде у розширеному форматі – передматчева студія, експертний аналіз, трансляція, огляд і післяматчеві коментарі.

Відео трансляція матчу Динамо – Карпати

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Також текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Карпати" відбудеться у неділю, 2 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:30.

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Карпати Динамо
Джерело: 24 Канал
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