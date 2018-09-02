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"Карпати" сенсаційно обіграли "Динамо" у Києві

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Динамо – Карпати результат матчу УПЛ 2 вересня 2018 року
Динамо – Карпати результат матчу УПЛ 2 вересня 2018 року

Головна сенсація 7-го туру УПЛ сталася у Києві, де "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося львівським "Карпатам". Пропустивши два голи, кияни не зуміли відігратися. При цьому що у другому таймі "зелено-білі" грали у меншості після вилучення центрального захисника.

Динамо – Карпати 0:2
Голи: Швед, 17, 45+1
Вилучення: Мегреміч, 57 (друга жовта картка)

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Хоча для "Динамо" все розпочиналося не так і погано. "Біло-сині" провели показову атаку, коли Циганков прострілював вздовж лінії воріт. І лише рикошет від одного з гравців "Карпат" завадив відзначитися Супрязі. Останній пробив по воротах, але влучив у штангу.

Як треба прострілювати на партнерів показав колишній гравець "Динамо" Мякушко. Вербіч помилився в центрі поля, віддавши невдалий пас назад на Бурду. Але м'яч перехопив Мякушко, обіграв захисника "Динамо" і ввійшовши у штрафний майданчик, прострелив вздовж лінії воріт. На дальній штанзі цей пас в дотик замкнув Швед, якого ніхто не накрив у цій атаці.

Такий рахунок дещо спантеличив киян. Окрім того травмувався Піваріч. Тож на поле вийшов Сідклей.

"Карпати" продовжили грати другим номером. І така гра принесла їм ще раз результат. Коли вже йшов доданий до першого тайму час, Карраскаль отримав пас на хід на фланзі (Че Че не дограв до кінця із колумбійцем), і той віддав пас на Шведа. Мар'ян увійшов у штрафний майданчик, одним дотиком прибрав Кадара і потужно пробив у дальній кут воріт Бойка. 

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"Динамо" посилило тиск на ворота Кучинського. І моменти мали. Але забити не могло. Не допомогло навіть вилучення центрального захисника "Карпат" Мегреміча за другу жовту картку. "Карпати" перебудувалися і відійшли в захист, щоб зберегти потрібний результат. І їм це вдалося. "Карпати" виграють сенсаційно на "Олімпійському" у Києві "Динамо". 

Теги: УПЛ Футбол Динамо ФК Карпати Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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