Динамо – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У матчі 7-го туру УПЛ київське "Динамо" прийматиме львівські "Карпати". Букмекери дали свій прогноз на цю гру.

Зважаючи на різницю у класі обох команд, а також те, що "Динамо" гратиме на власному полі, букмекери віддають перевагу саме столичній команді. Попри те, що посеред тижня "Динамо" зіграло важкий матч проти голландського "Аяксу" у кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого команда відправилася до Ліги Європи.

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Букмекери з PariMatch оцінили перемогу "Динамо" коефіцієнтом 1,16. Перемога "Карпат" – 16,00. Якщо у матчі буде зафіксована нічия – 7,70.

Аналогічний коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили й в "Фаворит спорт" – 1,16. Щодо львівської команди, то її перемога оцінена вище – 17,25. Зате дещо нижчий коефіцієнт отримала нічия – 7,50. При цьому ставку на те, що "Динамо" не програє (нічия чи перемога) тут не приймається.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" та найменший на те, що переможуть "Карпати", дає Marathon bet – 1,222 та 15,25 відповідно. Найменший тут і коефіцієнт на нічию – 6,35.

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Нагадаємо, матч "Динамо" – Карпати" відбудеться у неділю, 2 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:30 годині.

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