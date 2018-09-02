Динамо – Карпати: відео голів та моментів матчу

У матчі між київським "Динамо" та львівськими "Карпатами" останні двічі забили у ворота господарів ще до перерви. А вже у другому таймі "Карпати" грали у меншості.

Хоча все розпочалося з моменту Супряги, який з близької відстані не зумів відправити м'яч у ворота Кучинського.

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Відповіли на це "Карпати" голом Шведа на 17-ій хвилині. Вербіч з незрозумілих причин вирішив віддати пас назад. Його перехопив Мякушко, обігравши Бурду. Гравець "Карпат" увійшов у штрафний майданчик та прострелив вздовж лінії воріт, де на дальній штанзі м'яч у ворота переправив Швед.

Відео голу Шведа у ворота "Динамо"

Ще у першому таймі Швед оформив дубль. Цього разу помилився Че Че. Він не дограв з Карраскалем, який на фланзі наздогнав м'яч, після чого віддав пас на Шведа. Мар'ян в дотик обіграв Кадара та пробив потужно у дальній кут воріт Бойка. Голкіпер у стрибку до м'яча не дотягнувся.

Відео другого голу Шведа у ворота "Динамо"

На 57-ій хвилині "Карпати" залишилися у меншості. Центрального захисника Мегреміча вилучили з поля. Він отримав другуо жовту картку

Відео видалення Мегреміча