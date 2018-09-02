21:37
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Динамо – Карпати: відео голів та моментів матчу

645 Читать новость на русском
Динамо – Карпати відео голів матчу УПЛ 2 вересня 2018
Динамо – Карпати відео голів матчу УПЛ 2 вересня 2018 / ФК "Динамо"

У матчі між київським "Динамо" та львівськими "Карпатами" останні двічі забили у ворота господарів ще до перерви. А вже у другому таймі "Карпати" грали у меншості.

Хоча все розпочалося з моменту Супряги, який з близької відстані не зумів відправити м'яч у ворота Кучинського.

Читайте також: Скільки "Динамо" та "Ворскла" зароблять у Лізі Європи

Відповіли на це "Карпати" голом Шведа на 17-ій хвилині. Вербіч з незрозумілих причин вирішив віддати пас назад. Його перехопив Мякушко, обігравши Бурду. Гравець "Карпат" увійшов у штрафний майданчик та прострелив вздовж лінії воріт, де на дальній штанзі м'яч у ворота переправив Швед. 

Відео голу Шведа у ворота "Динамо"

Ще у першому таймі Швед оформив дубль. Цього разу помилився Че Че. Він не дограв з Карраскалем, який на фланзі наздогнав м'яч, після чого віддав пас на Шведа. Мар'ян в дотик обіграв Кадара та пробив потужно у дальній кут воріт Бойка. Голкіпер у стрибку до м'яча не дотягнувся.

Відео другого голу Шведа у ворота "Динамо"

На 57-ій хвилині "Карпати" залишилися у меншості. Центрального захисника Мегреміча вилучили з поля. Він отримав другуо жовту картку

Відео видалення Мегреміча

 

Теги: Футбол Динамо ФК Карпати Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
сьогодні, 19:00 На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
Лев Парцхаладзе
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Інтернасьйональ" продовжує захист титулу
 20 квітня 2011 , 11:43
Роберт Кубіца хоче повернутися за кермо боліда у липні
 30 січня 2012 , 09:45
Месут Озіл: У Бразилії виступатиму як гравець "Реала"
 18 вересня 2013 , 13:28
УПЛ в топ-10 найдорожчих чемпіонатів у світі
 27 квітня 2014 , 16:40
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук