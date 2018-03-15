Динамо – Лаціо: анонс матчу Ліги Європи

"Динамо" зустрічатиметься з римським "Лаціо" в рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 15 березня, початок – о 20:00 за київським часом. Сайт "24" з'ясовує, чого можна очікувати від звітного протистояння.

"Динамо" (Київ) – "Лаціо" (Рим, Італія): висновки після першої гри

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З огляду на результат матчу у Римі, поки у привабливішому становищі перебуває "Динамо". Кияни показали в Італії непогану гру – крім того, що зуміли забити двічі навіть з гри, а не зі стандартів, ще й не знітилися та витиснули для себе потрібний результат. Загалом українська команда не припускалася грубих помилок, відтак "Лаціо", попри свою перевагу, мав не так вже багато так званих стовідсоткових моментів. Також варто відзначити, що у киян зараз вимальовується новий лідер – Віктор Циганков, щоправда і залишаються старі проблеми – надмірна експресивність Дениса Гармаша, через яку той пропускатиме українську частину протистояння "Динамо" та "Лаціо".



Віктор Циганков забиває гол п'ятою у ворота "Лаціо"

Щодо римлян, то тут були:

1) певна недооцінка суперника, оскільки після першого голу вони увімкнулися та упродовж короткого проміжку зуміли вийти вперед, також наприкінці матчу за рахунку 2:2 Іммобіле мав виривати перемогу;

2) втома гравців, оскільки "Лаціо" вже давно грає фактично одним і тим самим складом як на домашній арені, так і у єврокубках, а й робить це надто інтенсивно – 3 гри за тиждень.

Мусять українські шанувальники футболу і добре пам'ятати, чим завершилося ще одне українсько-римське протистояння, а саме зустрічі "Шахтаря" та "Роми", коли "гірники" після прийнятного для себе результату вдома нічого не зуміли протиставити добре вибудуваній обороні опонента в гостях.

Отже, на нас має чекати цікава гра, в якій "Динамо" влаштовує навіть нічия 0:0 або 1:1, натомість "Лаціо" потрібно забивати, оскільки для проходу до чвертьфіналу італійцям слід здобувати або перемогу, або досить результативну нічию – із рахунком 3:3 і вище.

Стан "Динамо" та "Лаціо" перед грою у Києві

Після матчу Ліги Європи "Динамо" та "Лаціо" встигли провести по одній грі у внутрішніх чемпіонатах. Так, кияни завдяки голу Жуніора Мораєса мінімально здолали вдома рівненський "Верес" із рахунком 1:0, а "Лаціо" у гостях розписав результативну нічию із "Кальярі": господарі двічі виходили вперед, а римлян врятував феноменальний гол Іммобіле наприкінці зустрічі. Однак, ці результати ніяк не вплинули на позиції команд у турнірних таблицях – як і раніше, кияни йдуть другими, а римляни посідають четверту сходинку.

Найкращі моменти гри "Кальярі" – "Лаціо": відео

Щодо кадрових питань, то у "Динамо", окрім дискваліфікованого Гармаша, гру у Києві точно пропустять Сергій Сидорчук і Григорій Бущан, які ще відновлюються після травм. Цілком імовірно, пропускатиме і Дерліс Гонсалес, але тут вже питання до Олександра Хацкевича, який не ставить парагвайця "з тактичних причин". Проте вже в основній групі тренувалися Дьємерсі Мбокані та Євген Хачеріді – останній також не потрапляв до складу за рішенням головного тренера.

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У "орлів" своєю чергою проблеми є суттєвішими. Відомо, що точно не гратиме півзахисник Сєргєй Мілінковіч-Савіч, якому тренерський штаб надасть відпочинок у зв'язку з м'язовою напругою. Також нещодавно стало відомо, що певні проблеми зі здоров'ям з'явилися у кіпера римлян Томаша Стракоші, який у вищезазначеному матчі проти "Кальярі" зазнав серйозного удару по ребрам. Однак, у стані суперника "Динамо" є і приємні новини – зокрема, півзахисник Лаціо Луїс Альберто вдруге став батьком: у нього народився сина, якого назвали Лукасом. Також на поле після перерви можуть повернутися боснійський півзахисник Сенад Луліч, який у першому матчі несподівано випав із заявки, та сербський хавбек Адам Марушіч, який вже відновився після травми.

Хто судитиме гру "Динамо" – "Лаціо"

Гру на "Олімпійському" обслуговуватиме суддівська бригада з Іспанії, яку очолить 34-річний Хесус Хіль Мансано. До слова, цей арбітр вже раніше судив матч за участю української команди, а саме у 2014 році зустріч ЛЄ в Одесі між "Чорноморцем" і "Сплітом", яка завершилася безгольовою нічиєю.

Зауважимо, що в Іспанії цього арбітра не раз звинувачували у прихильності до мадридського "Реала", оскільки він у 2017 рік продемонстрував лідерам "Барселони" Неймару та Луїсу Суаресу неоднозначні червоні картки, а також під час протистояння все того ж королівського клубу з "Вільярреалом" поставив досить спірний пенальті у ворота суперника мадридців. А опісля в його сумці виявили значки, ручки та брелоки із символікою "Реала".



Хесус Хіль Мансано

Додамо, у дев'яти матчах, які Хесус Хіль Мансано, провів з початку року в усіх турнірах, господарі поля святкували перемогу лише одного разу — 1:0 у грі "Барселона" — "Атлетіко".

Допомагатимуть ж йому асистенти Анхель Невадо Родрігес і Дієго Барберо Севілья, а його додатковими помічниками призначено Карлоса Дель Серро Гранде та Рікардо Де Бургоса Бенгоечеа. Четвертий арбітр зустрічі — Роберто Діас Перес Дель Паломар. Крім того, функції суддівського спостерігача буде виконувати австрієць Конрад Плауц, а делегатом УЄФА працюватиме Вільям Кемпбелл з Північної Ірландії.

"Динамо" – "Лаціо": що говорять експерти

Коментатор Роберто Моралес

"У першому матчі гравці "Лаціо" викладалися на полі не на повну потужність. Є певні проблеми після нічиєї на власному полі. Наскільки взагалі потрібна римлянам Ліга Європи? Велике питання, а от "Динамо" буде цілком зосередженим на поєдинку. Моя ставка – обидві команди заб'ють."

Колишній гравець "Динамо" Олександр Шовковський

"Так, результат першого матчу для Динамо досить прийнятний для того, щоб з оптимізмом дивитися на матч-відповідь. Але не можна скидати з рахунків, що італійські команди, особливо гранди італійського футболу, до яких, безумовно, відноситься Лаціо, досить серйозні суперники, які готові піднести сюрпризи в будь-якому матчі. Потрібно враховувати і те, що "Динамо" зараз – досить молода команда, яка будується, має величезний потенціал, але його ще потрібно зуміти реалізувати. Тому буде дуже цікава гра, і я сподіваюся, що в ній "Динамо" пройде далі".

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Екс-гравець "Динамо" Іван Яремчук

"Враховуючи поразку від "Вереса" та перемогу лише на останній хвилині над "Зорею", можу сказати, що "Динамо" перебуває ще не на тому рівні, на якому має бути. Головне – не програти. Зрозуміло, що "Лаціо" – одна із найкращих команд Італії, яка докладе максимум зусиль, щоб відігратися в Києві, і зберегти нульовий рахунок, як у випадку з АЕКом, може не вдатися. Вони приїдуть до Києва з метою перемогти та забити хоча б один м’яч, це є кому зробити, адже у їхньому складі нараховується достатньо сильних гравців. Сподіваюся, в Києві буде цікава гра".

Цікаві факти

– Гра у Києві проти "Лаціо" стане для "Динамо" 50-ю в основній сітці Ліги Європи, таким чином українці стануть дев'ятою командою, кому це вдалося;

– Переможець групи B "Динамо" в попередньому раунді вибило афінський АЕК за правилом виїзного голу – 1: 1 в гостях, 0: 0 вдома;

– "Динамо" не програє вдома в єврокубках вже сім матчів (5 перемог і 2 нічиї), в яких кияни забили 21 м'яч. "Динамо" також не програвало в 11 останніх матчах Ліги Європи в Києві, включно з матчем плей-оф (8 перемог і 3 нічиї);

– "Динамо" не може виграти вже три єврокубкові зустрічі, розписавши три нічиїх;

– Нульова нічия з АЕКом в 1/16 фіналу стала для "Динамо" першим сухим поєдинком за останні вісім домашніх матчів в плей-офф єврокубків (2 перемоги, 4 нічиїх, 2 поразки);

– "Лаціо" програв два останніх виїзних матчі Ліги Європи, поступившись "Зюлте-Варегему" (2:3) та "Стяуа" (0:1).

– "Динамо" 11 разів починало двохматчеві єврокубкові дуелі з нічиєї на виїзді та в 10 випадках проходило далі;

– "Лаціо" п'ять разів починав двохматчеві єврокубкові дуелі з домашньої нічиєї та в чотирьох випадках проходив далі.

– Після вилучення Гармаша у Римі "Динамо" зрівнялося зі "Стяуа" і лісабонським "Спортінгом" за кількістю червоних карток за всю історію Ліги Європи від групового етапу до фіналу – 10.