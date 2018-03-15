Динамо без шансів поступилося Лаціо у Києві та вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" зустрічалося з римським "Лаціо" в рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи увечері 15 березня. Гра відбувалася на НСК "Олімпійський" у Києві. У підсумку перемогли гості із рахунком 2:0, а голи у їхньому складі забивали Лукас Лейва та Стефан Де Врей.

Сама ж гра, як і очікувалося розпочалася з атак "Лаціо". Зокрема, у "Динамо" почалися проблеми вже на 6 хвилині, коли Піварічу м’яч влучив у спину та "орли" почали апелювати до арбітра, натякаючи на гру рукою, але, на щастя, Хесус Хіль Мансано все бачив. За дві хвилини після цього римляни створили набагато небезпечніший момент – їхній форвард Чіро Іммобіле після розкошної передачі від Луїса Феліпе виходив віч-на-віч з кіпером господарів Денисом Бойком, але небезпеку вчасно нейтралізував Кадар, який вибив м’яч із порожніх воріт на кутовий.

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"Динамо" ж здебільшого діяло на контратаках, які виходили вельми гострими, і знову їхнім диригентом виступав Віктор Циганков. Варто відзначити момент на 11 хвилині, коли молода надія "біло-синіх" відавала біля меж карного на Бєсєдіна, і того збив Де Врей. У результаті кияни отримали право пробивати небезпечний штрафний, але після подачі від Морозюка Луліч вибив на кутовий.

Головний момент першої 45-хвилинки стався на 23 хвилині, і вийшов він досить неприємним для українців — Луїс Альберто виконав подачу з кутового на Лукаса Лейву та той головою переправив м’яч у ворота "Динамо".



Лукас Лейва забив перший гол у зустрічі в Києві

Одразу після цього "біло-сині" мали непогану нагоду, аби зрівняти рахунок – на 29 хвилині Бєсєдін поборовся біля карного гостей, віддав на Морозюка і той зрячою передачею вивів на удар Циганкова, однак Віктор пробив вище воріт. За кілька хвилин все той же Циганков, а пізніше і Шепелєв знову отримали непогані моменти – на жаль, захист орлів зіграв на рівні.

Не забували атакувати й італійці. Так, на 38 хвилині Феліпе Андерсон віддав на Іммобіле на відстань у 2 метри від воріт, однак останній не зумів приборкати м’яч. А на 43 хвилині стався досить спірний епізод, коли Бойко вибивав м’яч — на повторах здалося, що робив він це поза межами карного, але рефері цього не побачив. Отже, перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою "Лаціо".

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У другій частині гри протистояння продовжилося у тому ж ключі, тобто "Лаціо" атакувало, а "Динамо" намагалося гостро відповісти. Серед атак римлян виокремимо момент Патріка на 51 хвилині, коли той з лічених метрів у карному пробив вище воріт і нагоду Луїса Альберто зі штрафного, коли зовсім трошки тому забракло, аби влучити у рамку воріт.

Гріх буде не згадати і нагоди "Динамо", яке все ж старалося та намагалося зрівняти рахунок, оскільки саме нічия 1:1 виводила б їх до чвертьфіналу Ліги Європи. Могли забивати Циганков, який з лінії карного пробивав у ближню дев'ятку, та Дерліс Гонсалес, який після розіграшу кутового змістився в центр і пробив з лінії карного, однак у обох випадках м’яч пролетів трохи вище воріт суперника.

Проте всі потуги господарів щось змінити у цій зустрічі на 83 хвилині знищив центральний захисник римлян Стефан Де Врей, і знову "Лаціо" гол забив після розіграшу кутового, проте цього разу вже не головою — Луїс Феліпе скинув на нідерландця, і той з лінії воротарського переправив м'яч у ворота.



Стефан Де Врей поховав надії "Динамо"

Далі «Динамо» мало кілька непоганих нагод, але "Лаціо" все ж зумів утримати прийнятний для них рахунок. Відтак, 2:0 на користь римлян і в 1/4 фіналу ЛЄ проходять саме вони.

90+4' – Матч завершено! Динамо завершує свій виступ на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.#ДинамоЛаціо (0:2)#FCDKLive pic.twitter.com/ylL441NWa0 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 15, 2018

Футбол. Ліга Європи. 1/4 фіналу. Другий матч

"Динамо" – "Лаціо" – 0:2 ВІДЕО

Голи: Лейва, 23, Де Врей, 83

Склади команд:

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар (Шабанов, 46), Піваріч – Шепелєв, Буяльський – Морозюк (Гонсалес, 59), Мораєс, Циганков – Бесєдін (Мбокані, 70)

"Лаціо": Стракоша – Л. Феліпе, Де Врей, Раду – Патрік (Марушич, 72), Пароло, Лукас Лейва, Альберто, Луліч (Лукаку, 69) – Андерсон, Іммобіле (Кайседо, 83)

Попередження: Мораєс, Шабанов, Буяльський – Луїс Феліпе, Стракоша