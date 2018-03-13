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Динамо – Лаціо: прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

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Динамо – Лаціо: прогноз букмекерів на матч Лігі Європи 2017/18
Динамо – Лаціо: прогноз букмекерів на матч Лігі Європи 2017/18 / 24 Канал

Київське "Динамо" вдома прийматиме римський "Лаціо". Це буде друга гра в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Протистояння між італійською та українською командою заплановано на четвер, 15 березня, початок – о 20:00 за київським часом. Букмекери уже почали писати свої прогнози щодо звітного протистояння.

Так, за даними однієї із провідних букмекерських компаній Marathonbet, фаворитом матчу "Динамо" —"Лаціо" є римляни — на їхню перемогу можна поставити із коефіцієнтом 2,28. Зауважимо, що дещо вище фахівці оцінюють вікторію київського клубу — коефіцієнт 3,30. Натомість аналітики взагалі не вірять у нічию: на такий результат звітного протистояння можна поставити із величиною у 3,66.

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Щоправда, ставки на те, що саме "Динамо" пройде до наступного раунду, приймаються із коефіцієнтом 1,87, причім на прохід "Лаціо" коефіцієнт є значно більшим — 1,99.

Крім того, букмекери переконують, що гра у Києві завершиться в основний час, оскільки на серію пенальті приймаються ставки із показником 19,00, а на екстра-тайм — коефіцієнт 12,00. Те, що "Динамо" проб’ється до чвертьфіналу в основний час можна поставити з коефіцієнтом у 2,12, а те, що "Лаціо" — із коефіцієнтом 2,16.

Щодо рахунку, то найменші коефіцієнти стоять на нічию 1:1 (6,60) і на мінімальні перемоги "Лаціо": 1:2 (8,90) та 0:1 (9,60). Що стосується вікторії "Динамо", то на перемогу із рахунком 2:1 можна поставити із надто високим коефіцієнтом у 11,00, а на 1:0 —із показником у 11,50.

Також в успіх "Лаціо" вірять і букмекери з компанії bet365 — коефіцієнт 2,15. Перемога ж "Динамо" тут оцінюється у 3,35, а нічия — у 3,40.

Щодо тієї команди, яка пройде до 1/4 фіналу, то як на "Динамо", так і на "Лаціо" приймаються ставки із однаковими коефіцієнтами — 1,90. Однак, на прохід "Динамо" в основний час можна поставити із коефіцієнтом у 1,90, а на "Лаціо" — у 2,00.

У William Hill також вірять у загальний тріумф римлян. Відповідно до оприлюднених даних, їхня звитяга оцінюється у 2,20, а нічия та вікторія "Динамо" — у 3,30.

Також тут пророкують і загальних успіх "Лаціо". Зокрема, на їхній прохід далі ставки приймаються із коефіцієнтом у 1,80, а на вихід "Динамо" до чвертьфіналу — у 1,90.

Нагадаємо, щодо попередньої гри у Римі, то букмекери відавали перевагу "Лаціо" як у самому матчі, так і стосовно виходу до наступного раунду.

Теги: Новини спорту Новини України Новини Києва Динамо
Джерело: 24 Канал
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