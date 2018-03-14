Динамо – Лаціо: де та коли дивитися онлайн матч Ліги Європи 2017/18

Гра "Динамо" — "Лаціо" відбудеться у четвер, 15 березня, у Києві на НСК "Олімпійський". Це буде друга зустріч команд у двоматчевому протистоянні 1/8 фіналу Ліги Європи. Її транслюватимуть онлайн і в Україні.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом, а в Україні його транслюватимуть одразу два телеканали – загальнонаціональна ТРК "Україна" та супутниковий "Футбол 1". Коментуватиме гру на обох мовниках Олександр Михайлюк.

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Не оминуть увагою матч між киянами та римлянами і світові телеканали, яких назбирається щонайменше 30. Крім того, гру "Динамо" — "Лаціо" транслюватимуть у понад 15 країнах.

Серед найвідоміших мовників, що покажуть звітне протистояння, варто відзначити російський "Матч! Футбол 1", азербайджанський Idman, Arena Sport 5, що мовить на Сербію та Хорватію, данський Сanal 9, болгарський btv Action, іспанський і французький підрозділи катарського beIN SPORTS, угорський Digi Sport 1, італійський Sky Sport 1, словенський SportKlub 1 і польський TVP Sport.

До слова, текстова онлайн-трансляція поєдинку "Динамо" — "Лаціо" буде доступною і на сайті "Футбол 24".

Нагадаємо, перша гра у Римі між "Динамо"та "Лаціо" завершилася бойовою нічиєю 2:2.