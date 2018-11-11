У неділю, 11 листопада, київське "Динамо" прийматиме на НСК "Олімпійський" "Маріуполь". Гру можна буде переглянути на стадіоні, а також по телебаченні та онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Маріуполь". Початок трансляції о 16:50, гра розпочнеться о 17:00. Читайте також: "Зоря" у напруженому матчі перемогла "Карпати": відео голів Гра "Динамо" – Маріуполь" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу. Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Маріуполь" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 16:30. У студії працюватиме коментатор та експерт. Відеотрансляція матчу "Динамо" – "Маріуполь"