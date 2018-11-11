У матчі 15-го туру київське "Динамо" приймало "Маріуполь". Господарі поля розгромили гостей та повернулися на другу сходинку турнірної таблиці.

Динамо – Маріуполь 4:0

Голи: Шапаренко, 33, Вербич, 57, Чеботаренко, 62 (авт), Циганков, 85 (пен)

Обом командам треба було перемагати – "Динамо" для того, щоб повернутися на другу позицію у турнірній таблиці, "Маріуполю" – щоб потрапити у топ-6.

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І саме гості створили перший небезпечний момент у цьому матчі, коли Борячук на 5-ій хвилині цілий у кут воріт киян – надійно зіграв у воротах Бойко. А згодом "Маріуполь" міг вийти вперед – після удару Тищенка м’яч влучив у стійку воріт. Загалом азовці на початку зустрічі створили декілька нагод відзначитися, але забити не зуміли.

Натомість забити перший гол вдалося "динамівцям". Тут варто відзначити, що співавторами голу стали молоді гравці, які нещодавно продовжили контракт з клубом – Миколенко прострелив, і Шапаренко забив. Правда зробив це півзахисник з другої спроби – перший раз Гальчук справився з ударом суперника. Варто додати, що півзахисник відзначається останні 4 матчі поспіль у всіх турнірах. Загалом це його п’ятий гол.

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Відео голу Шапаренка у ворота "Маріуполя"

Другий тайм розпочався з чергової нагоди забити "Маріуполю". Зубков отримав пас у штрафному майданчику, обіграв суперників та пробивав по воротах. Гравець цілий під перекладину воріт, та запустив м’яч над воротами на трибуни.

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У відповідь "Динамо" забило. Шепелєв віддав пас на правий фланг на Морозюка, і Микола прострелив у штрафний майданчик, де Вербіч у дотик переправив м’яч у ворота.

Відео голу Вербіча

Другий гол повністю "розбив" "Маріуполь", і невдовзі вони пропустили і третій. Цього разу Буяльський відібрав м’яч поблизу чужого штрафного майданчика, віддав пас на Вербіча, і через Шепелєва той потрапив до Циганкова. Однак з ударом капітана "Динамо" Гальчук впорався, та від Чеботаренка м’яч залетів у ворота "Маріуполя".

Відео автоголу Чеботаренка

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Без забитого голу Циганков з поля не пішов – на 82-ій хвилині Биков сфолив проти Шепелєва у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Циганков потужно пробив під перекладину воріт.

Відео голу Циганкова

"Динамо" перемагає і знову посідає другу позицію. "Маріуполь" опустився на сьоме місце, пропустивши попереду себе "Десну" та "Зорю".