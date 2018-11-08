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      "Динамо" має великий досвід гри на міжнародній арені, що сказалося сьогодні, – тренер "Ренна"

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      Сабрі Лямуші
      Сабрі Лямуші

      Французький "Ренн" зазнав поразку у матчі проти київського "Динамо" на виїзді. Головний наставник "Ренна" Сабрі Лямуші однією з причин невдалого результату його команди назвав відсутність досвіду у молодих гравців.

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      "Логічний результат. Після першого матчу у Франції ми були розчаровані результатом. Але нині закономірно. У нас молоді гравці, вони ще набираються досвіду. Протягом першого тайму у нас не було шансів. На другий тайм ми вийшли з бажанням відігратися. Але пропустили другий гол, а потім не реалізували хороший момент і гра фактично була вирішена", – заявив після матчу Сабрі Лямуші.

      Ще однією причиною перемоги "Динамо", на думку тренера "Ренна", став досвід київського клубу.

      "Динамо має великий досвід гри на міжнародній арені, що сказалося сьогодні", – підсумував Сабрі Лямуші.

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      Нагадаємо, "Динамо" перемогло "Ренн" 3:1 та очолило групу у Лізі Європи.

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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