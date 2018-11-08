"Динамо" має великий досвід гри на міжнародній арені, що сказалося сьогодні, – тренер "Ренна"

Французький "Ренн" зазнав поразку у матчі проти київського "Динамо" на виїзді. Головний наставник "Ренна" Сабрі Лямуші однією з причин невдалого результату його команди назвав відсутність досвіду у молодих гравців.

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"Логічний результат. Після першого матчу у Франції ми були розчаровані результатом. Але нині закономірно. У нас молоді гравці, вони ще набираються досвіду. Протягом першого тайму у нас не було шансів. На другий тайм ми вийшли з бажанням відігратися. Але пропустили другий гол, а потім не реалізували хороший момент і гра фактично була вирішена", – заявив після матчу Сабрі Лямуші.

Ще однією причиною перемоги "Динамо", на думку тренера "Ренна", став досвід київського клубу.

"Динамо має великий досвід гри на міжнародній арені, що сказалося сьогодні", – підсумував Сабрі Лямуші.

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Нагадаємо, "Динамо" перемогло "Ренн" 3:1 та очолило групу у Лізі Європи.