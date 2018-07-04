"Динамо" мінімально перемогло у першому товариському матчі

На австрійському зборі "Динамо" провело перший контрольний матч, в якому одержало мінімальну перемогу.

З урахуванням же спарингу з ковалевським "Колосом" гра стала другою в міжсезоння для київського клубу. У ролі суперника на цей раз виступив чинний чемпіон Азербайджану, учасник групового раунду Ліги чемпіонів минулого сезону Карабах, інформує Команда №1.

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Гравці азербайджанського клубу довго контролювали матч, але моменти біля воріт "Динамо" практично не виникали. Кияни теж нечасто наближалися до воріт суперника, але одну зі своїх можливостей реалізували. На 14-й хвилині Шепєлєв подав з флангу на Буяльського, Віталій обіграв воротаря і відкотив на Циганкова, який і поставив крапку в атаці – 1:0.

Зазначимо, що на 60-й хвилині динамівці майже повністю змінили склад.

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Наступним суперником "Динамо" в Австрії стане китайський "Тяньцзінь". Гра відбудеться у четвер, 5 липня.

Першим офіційним матчем сезону для "Динамо" стане зустріч з "Шахтарем" за Суперкубок України, яка відбудеться 21 липня в Одесі.

"Динамо" – "Карабах" 1:0

Гол: Циганков, 13