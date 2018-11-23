"Динамо" може залишитися без ключового гравця у матчі з "Олександрією"
Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда травмувався знаходячись у розташуванні збірної України.
23-річний українець вже пройшов медичне обстеження. Йому зробили МРТ, яке діагностувало розтягнення литкового м'яза. На даний момент захисник тренується за індивідуальною програмою і знаходиться на особливому контролі у лікарів.
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Терміни відновлення футболіста невідомі. Його участь у матчі 16-го туру УПЛ з "Олександрією", який відбудеться 25 листопада, знаходиться під питанням, але не виключено, що захисник зможе зіграти.
У поточному сезоні захисник провів 22 матчі в складі "Динамо", в яких забив 1 гол.
Нагадаємо, що матч "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок матчу – о 19:30.
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