"Динамо" може залишитися без ключового гравця у матчі з "Олександрією"

Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда травмувався знаходячись у розташуванні збірної України.

23-річний українець вже пройшов медичне обстеження. Йому зробили МРТ, яке діагностувало розтягнення литкового м'яза. На даний момент захисник тренується за індивідуальною програмою і знаходиться на особливому контролі у лікарів.

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Терміни відновлення футболіста невідомі. Його участь у матчі 16-го туру УПЛ з "Олександрією", який відбудеться 25 листопада, знаходиться під питанням, але не виключено, що захисник зможе зіграти.

У поточному сезоні захисник провів 22 матчі в складі "Динамо", в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, що матч "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок матчу – о 19:30.

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