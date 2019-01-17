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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Динамо" на другому зборі поміряється силами зі скандинавами та командою з МЛС

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      Динамо на зимових зборах проведе 9 спарингів
      Динамо на зимових зборах проведе 9 спарингів / fcdynamo.kiev.ua

      Київське "Динамо" проведе 5 контрольних зустрічей на другому навчально-тренувальному зборі в Іспанії, який пройде з 30 січня по 13 лютого. Кияни поки не визначилися щодо одного суперника.

      Уже точно суперниками "біло-синіх" стануть шведський "Естерсунд" (02.02.19), американський "Нью-Інгленд Революшн" (06.02.19), шведський "Мальме" (08.02.19), норвезький "Хьоугесунн" (09.02.19).

      Читайте також: Календар матчів українських клубів на зимових зборах: дати та суперники

      Поєдинок 5 лютого на стадії узгодження, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

      Відзначимо, що "Мальме" завершив чемпіонат Швеції на 3 місці, "Естерсунд" – 6-у. "Хьоугесунн" у Норвегії фінішував четвертим. "Нью-Інгленд Революшн" у чемпіонаті США в східній конференції фінішував восьмим і зупинився за крок до 1/8 фіналу в плей-офф.

      Нагадаємо, що на першому зборі в Марбельї команда Олександра Хацкевича зіграє 3 контрольні матчі – 19, 23 та 26 січня.

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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