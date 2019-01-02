"Динамо" на зимових зборах проведе 9 спарингів: названо перших суперників
Київське "Динамо", яке перший офіційний матч у 2019 році зіграє 14 лютого проти грецького "Олімпіакоса", дізналося суперників на першому зимовому зборі. Традиційно в іспанській Марбельї кияни проведуть три матчі.
Підопічні Олександра Хацкевича проведуть контрольні матчі проти німецького "Бохума", румунської "Стяуа" та празької "Спарти".
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Дати матчів – 19-е, 23-е і 26-е січня відповідно. Всі вони будуть показані в прямому ефірі на YouTube-каналі "Динамо".
Перший збір пройде з 13-го по 26 січня. З 30-го січня до 13-го лютого відбудеться другий збір в Іспанії, на якому будуть зіграні шість спарингів.
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Джерело: 24 Канал
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