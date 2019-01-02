"Динамо" на зимових зборах проведе 9 спарингів: названо перших суперників

Київське "Динамо", яке перший офіційний матч у 2019 році зіграє 14 лютого проти грецького "Олімпіакоса", дізналося суперників на першому зимовому зборі. Традиційно в іспанській Марбельї кияни проведуть три матчі.

Підопічні Олександра Хацкевича проведуть контрольні матчі проти німецького "Бохума", румунської "Стяуа" та празької "Спарти".

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Дати матчів – 19-е, 23-е і 26-е січня відповідно. Всі вони будуть показані в прямому ефірі на YouTube-каналі "Динамо".

Визначились всі спаринг-партнери FC Dynamo Kyiv на першому іспанському зборі



19/01 @VfLBochum1848eV

23/01 @fcsteaua

26/01 @acsparta_cz



Всі матчі транслюватимуться на нашому клубному каналі в YouTube. pic.twitter.com/cXOiHgn1h4 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 січня 2019 р.

Перший збір пройде з 13-го по 26 січня. З 30-го січня до 13-го лютого відбудеться другий збір в Іспанії, на якому будуть зіграні шість спарингів.

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