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      "Динамо" на зимових зборах проведе 9 спарингів: названо перших суперників

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      Динамо дізналося суперників на першому зимовому зборі
      Динамо дізналося суперників на першому зимовому зборі / dynamo.kiev.ua

      Київське "Динамо", яке перший офіційний матч у 2019 році зіграє 14 лютого проти грецького "Олімпіакоса", дізналося суперників на першому зимовому зборі. Традиційно в іспанській Марбельї кияни проведуть три матчі.

      Підопічні Олександра Хацкевича проведуть контрольні матчі проти німецького "Бохума", румунської "Стяуа" та празької "Спарти".

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      Дати матчів – 19-е, 23-е і 26-е січня відповідно. Всі вони будуть показані в прямому ефірі на YouTube-каналі "Динамо".

       

       

      Перший збір пройде з 13-го по 26 січня. З 30-го січня до 13-го лютого відбудеться другий збір в Іспанії, на якому будуть зіграні шість спарингів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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