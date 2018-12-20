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      "Динамо" не хоче відпускати Циганкова взимку

      244 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      "Динамо" отримало пропозицію за вінгера Віктора Циганкова в районі 20 мільйонів євро, але Ігор Суркіс не хоче його відпускати.

      Про це повідомив журналіст Сергій Болотников в ефірі Youtube-програми "ТаТоТаке".

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      Кияни отримали пропозицію на 20 мільйонів євро, однак Ігор Суркіс не хоче відпускати Циганкова. Принаймні, цієї зими. Циганков – це не просто талановитий гравець. Це футболіст, який думає головою і швидше за інших приймає рішення на полі. Це поєднання є досить рідкісним для українського футболу. Цього року Віктор продовжив контракт відразу на п'ять років. Як любить робити Ігор Суркіс. І тепер "Динамо" не хоче відпускати Циганкова. Навіть за 20 мільйонів,
      – сказав ведучий програми Сергій Болотников.

      "Динамо" вийшло до 1/16 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти грецького "Олімпіакоса". Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

      Нагадаємо, що лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться декілька європейських клубів, які вже встигли зробити пропозиції столичній команді.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков
      Джерело: 24 Канал
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