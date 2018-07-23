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"Динамо" не найпростіший суперник, – тренер "Славії"

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23 липня у Швейцарії пройшло жеребкування, яке звело "Динамо" і "Славію" у 3 раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Головний тренер "Славії" Їндржих Трпишовський поділився враженнями від майбутнього матчу з "Динамо".

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"Не дуже задоволений, "Динамо" – не найпростіший жереб. Я б хотів отримати в суперники "Аякс" або "Базель". Але це мене не сильно турбує. З іншого боку, нам не випала "Бенфіка", а це був би самий складний виклик", – цитує тренера офіційний сайт "Славії".

Також Трпишовський з нетерпінням чекає поєдинків проти "Динамо" в кваліфікації Ліги Чемпіонів.

"Ми вже думали про "Динамо" і переглядали його на зборах в Австрії. Ми знали, що це наш потенційний суперник. Всього ми бачили два матчі, в одному з яких вони обіграли "Пльзень" з рахунком 2:0", – підсумував він.

Зазначимо, що матчі відбудуться 7/8 серпня в Празі і 14 серпня в Києві.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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