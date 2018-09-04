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"Динамо" не встигло підписати нового форварда до закриття трансферного вікна

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

В ніч з 3-го на 4 вересня в УПЛ закрилося трансферне вікно. Після цього і до початку січня клуби можуть реєструвати тільки вільних агентів.

Київське "Динамо", всупереч очікуванням, так і не підписало центрфорварда, який міг би на рівних конкурувати з Артемом Бесєдіним за місце в старті, пише SportArena.

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По ходу літа ЗМІ пов'язували віце-чемпіона України з Браяном Мансільєю з "Расінга", Матеєм Видрою з "Бернлі", Альфредом Морелосом з "Рейнджерс", Мбайє Ньянгом з "Ренна", Роберт Берич з "Сент-Етьєна", але всі ці гравці з різних причин не поїхали до Києва.

В переважній більшості, трансфери зірвалися через фінансові причини – "Динамо" не змогло задовольнити апетити клубів-продавців, а також самих гравців. Про цю проблему говорив і тренер Олександр Хацкевич.

Єдиний центрфорвард, якого змогло підписати "Динамо" цього літа, став 18-річний Владислав Супряга з "Дніпра-1", який до цього мав досвід ігор тільки на рівні другої ліги, а також за юнацькі збірні. Саме він, а також 19-річний Назарій Русин будуть конкурувати з Артемом Бесєдіним як мінімум до зими.

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При цьому "Динамо" змогло посилити інші позиції, підписавши лівого захисника Сідклея, опорного хавбека Че Че, а також атакуючих півзахисників Вітора Буено і Міккель Дуелунна.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
Джерело: 24 Канал
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