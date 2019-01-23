"Динамо" не втримало перемогу над віце-чемпіоном Румунії

В рамках підготовки до 1/16 фіналу Ліги Європи проти"Олімпіакос" і весняної частини УПЛ київське "Динамо" зібралося в Марбельї, де провело другий спаринг проти румунського "Стяуа".

Динамо – Стяуа 1:1

Гол: Сідклей, 90 – Хора, 90+4

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У першому таймі небезпечним ударом в складі киян відзначився Фран Соль. Румуни мали кілька моментів, але на висоті був Володимир Маханьков.

У другій 45-хвилинці дебютував за першу команду "Динамо" воротар Руслан Нещерет. Суперники в основному обмінювалися ударами здалеку, але в самій кінцівці зуміли змінити рахунок на табло. Спочатку в складі киян штрафний реалізував Сідклей, а потім нападаючий румун відзначився після кутового.

Нагадаємо, що 26 січня динамівці зіграють з празькою "Спартою". Початок – о 13:10 за київським часом.

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