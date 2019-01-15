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      "Динамо" незабаром оформить перший трансфер у 2019 році

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      Соль перейде в Динамо
      Соль перейде в Динамо / dynamo.kiev.ua

      Київське "Динамо" вже найближчим часом може оформити перший трансфер у 2019 році. Столичний клуб поповнить нападник з чемпіонату Нідерландів.

      Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що нападник "Віллема II" Фран Соль, якого кияни давно прагнуть підписати, вже відправився в Україну для підписання контракту з "Динамо".

      Читайте також: Стало відомо, чому "Динамо" досі не підписало контракт з іспанським нападником

      "Франа Соля в аеропорту вже чекають з хлібом та сіллю. У супроводі батька іспанець в дорозі до України. На вечір запланований медогляд та знайомство з базою в Конча-Заспі. "Динамо" так хотіло форварда, що зробило виняток, адже на купівлю форварда в бюджеті було закладено 3 млн євро", – написав Бурбас у Twitter.

      За попередньою інформацією, кияни заплатять за річного іспанця 3,5 мільйона євро.

      26-річний Фран Соль за даними Transfermarkt коштує 6 млн євро. Його контракт з теперішнім клубом чинний до 30 червня 2019 року. У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів. Футболіст свого часу виступав за молодіжну команду мадридського "Реала". Також Соль виступав за такі іспанські клуби: "Вікальваро", "Райо Вальєкано", "Луго", "Реал Ов'єдо", "Вільярреал". Його зріст 180 см, а робоча нога – права.

       

       

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      Теги: Спорт Динамо Трансфери Футбол
      Джерело: 24 Канал
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