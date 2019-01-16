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      "Динамо" офіційно підписало іспанського форварда Франа Соля

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      Фран Соль став гравцем "Динамо"
      Фран Соль став гравцем "Динамо" / ФК "Динамо"

      Київське "Динамо" оголосило про підписання угоди з нідерландським футбольним клубом "Віллем II" про трансфер 26-річного форварда Франсиско Соля Ортіса.

      У "Динамо" Соль виступатиме під ігровим номером "9".

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      Варто зазначити, що у клубі не повідомляють деталі трансферу та тривалість контракту з нападником. У ЗМІ повідомляли про 3,5 мільйона євро, які "Динамо" заплатило за нападника.

      Фран Соль

      Народився: 13 березня 1992 року у Мадриді. Зріст: 180 см. Вага: 77 кг

      Амплуа: центральний форвард

      Попередні клуби: "Реал Мадрид С", "Луго", "Ов’єдо", "Вільяреал Б", "Вільяреал" (всі – Іспанія), "Віллем II" (Нідерланди).

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      Футбольна біографія

      Франсиско Соль народився у Мадриді, і вже у 6 років почав робити перші кроки у футболі в академіях "Вікальваро" та "Райо Вальекано". До системи мадридського "Реала" Фран потрапив у віці 10 років, у 2002-му, а через 8 років, у сезоні 2010/2011 дебютував у дорослому футболі у складі "Реала С".

      Втім, Соль так і не закріпився у системі "вершкових". Фран виступав у оренді спершу за "Луго", потім за "Овьедо", а найкращим для нього у цей період кар’єри став сезон 2013/14, коли він забив 7 голів у третьому іспанському дивізіоні, повернувшись до "Реалу С".

      Після мадридського періоду кар’єри новачок "Динамо" став регулярно забивати, хоча і не у вищих дивізіонах. У складі другої команди "Вільяреалу" Фран став найкращим снайпером 3-го іспанського дивізіону, після чого нарешті отримав шанс показати себе в елітному дивізіоні одного з європейських чемпіонатів. Влітку 2016 року нідерландський "Віллем II" підписав Соля у статусі вільного агента, і не пожалкував про це.

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      У команді з Тілбурга справи Франа налагодилися. Соль відзначився голом за нову команду у своєму дебютному матчі, а у третій грі за "Віллем II" приніс клубу першу в історії перемогу над національним грандом – "Аяксом". Загалом у дебютному сезоні в Нідерландах Соль забив 10 м’ячів у 31-му матчі.

      Фран не зупинявся і продовжив прогресувати. У сезоні 2017/18 Cоль забив вже 20 голів (16 у чемпіонаті та 4 у Кубку), а до "Динамо" перебрався вже у статусі справжньої зірки нідерландського футболу, забивши 17 голів (13 у чемпіонаті, 4 у Кубку) в 20-ти іграх сезону 2018/19.

      За ігровим стилем Франсиско Соль – форвард штрафного майданчика. Він гарно діє на випередження, добре грає головою, виграє багато єдиноборств і більшість м’ячів забиває з відстані 10 або менше метрів до воріт.

      Також варто зазначити, що за "Віллем" Фран забив 6 пенальті з 6 спроб.

      Поза футбольним полем

      У "Віллемі" Фран Соль був улюбленцем уболівальників – ходив на фанатську трибуну, коли пропускав матчі, регулярно дякував уболівальникам після завершення зустрічей. Фани у відповідь дякували йому – піснями та банерами. Крім того, фани "Віллема" свого часу привітали Франа з народженням сина.

      Фран досить активний у соцмережах, відзначається комунікабельністю у спілкуванні з журналістами та вболівальниками.

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      Теги: Футбол Динамо Трансфери Спорт
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 16 січня
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