"Динамо" офіційно підписало бразильця Сідклея
Київське "Динамо" підписало контракт із захисником "Атлетіко-Паранаенсе" Сідклеєм.
Угода з бразильцем розрахована на п'ять років - до закінчення сезону 2022/2023 рр. У київському клубі футболіст буде виступати під 17 номером, інформує офіційний сайт "біло-синіх".
За неофіційною інформацією трансфер 25-річного бразильця захисника обійшовся киянам в 5 мільйонів євро.
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За професійну кар'єру Сідклей провів 173 матчі, забив 11 голів і зробив 10 ассистів. Футболіст переважно грає зліва в захисті, але також може закрити фланги в півзахисті.
Джерело: 24 Канал
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