"Динамо" офіційно підписало талановитого півзахисника молодіжної збірної Данії

Київське "Динамо" уклало контракт з вінгером молодіжної збірної Данії Міккелем Дуелундом.

Офіційний ютуб-канал "Динамо" підтвердив перехід півзахисника "Мітьюлланда" Міккеля Дуелунда. Футболіст буде виступати за "Динамо" під 99-м номером.

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Сума трансферу Дуелунда не повідомляється, проте, за чутками, вона складе приблизно 3-4 млн євро.

Дуелунд виступав за "Мідтьюлланд" протягом п'яти сезонів. За цей час він зіграв в 95 матчах чемпіонату і забив 21 гол. Також в активі у данця – виступи за молодіжну збірну (18 поєдинків, 7 м'ячів).

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